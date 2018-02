Akaan Seutu kertoi torstaina, että Akaan kaupunki ei ole tehnyt vuokrasopimusta Viialan yhtenäiskoulun väistötiloiksi tarvittavista siirtorakennuksista, vaikka valtuusto myönsi tarvittavan lisämäärärahan 17. tammikuuta. Väistötilojen rakentamisen ja valmistumisen aikataulu on siis vielä täysin avoin.

Syynä viivästykselle on hankintakilpailun tarjouspyynnön täsmennys, jonka mukaan ”tarjottavien rakennusten tulee uusia”.

Virkkeestä näyttäisi puuttuvan verbi kahden viimeisen sanan välistä. Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Harri Rämön (sd) kommenttien perusteella se on ”olla”. Hänen mukaansa tarjouskilpailun voittanut ja ainoan tarjouksen tehnyt Parmaco tarjosi kuitenkin käytettyjä rakennuksia.

– Akaan kaupunki on tilannut Parmacolta uusia rakennuksia. Sitten yhtäkkiä Parmaco ilmoittaa, että ne ovat olleet käytössä 1–5 vuotta. Ja hinta olisi kuitenkin ollut sama kuin ihan käyttämättömästä. Parmaco on tämän ongelman aiheuttaja. Heidän käsitys uudesta on eri kuin Akaan kaupungilla ja hankintajuristeilla, Rämö jyrähtää.

Käytetyt rakennukset olisivat riski

Harri Rämön mielestä olisi erikoista, jos hän menisi autokauppaan, ostaisi uuden auton, ja hänelle tuotaisiin uuden auton hinnalla käytetty auto.

– Olen sitä mieltä, että se mikä sovitaan, se pidetään. Hallitus oli jyrkän yksimielinen siitä, että kun on uutta tilattu, niin uusi tarkoittaa pakasta vedettyä. Minulle tuli hyvin pettynyt ja petetty olo, sanoo Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Rämö pitää käytettyjä siirtokoulurakennuksia riskialttiina koulunkäynti- ja työpaikkana. Jos joku alkaisi niissä oireilla, syytettäisiin hänen mukaansa nopeasti tiloja ja kysyttäisiin, miksi on hyväksytty käytetyt, kun on uutta tilattu.

– Harmittaa, mutta tässä saa tuta, kuinka heikossa asemassa kuntapuoli ja julkinen sektori ovat, Rämö sanoo.

Akaan va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori kertoi torstaina, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen 6.2. pidettävässä kokouksessa.

Parmaco on valmis tekemään uudet rakennukset

Viialan yhtenäiskoululla on jo käytössään yksi viime vuonna tilattu ja valmistunut Parmacon siirtokoulurakennus. Se hankittiin, koska oireilevat oppilaat eivät voineet terveydellisistä syistä odottaa suuremman siirtokoulukokonaisuuden hankintaa.

Kaupunki ja yritys ovat siis tuttuja toisilleen, ja Viialan väistötilavääntöjen tiimellyksessä myös kuntalaiset ja päättäjät ovat kertomansa mukaan tiedustelleet viime vuonna useampaan otteeseen, ”mitä Parmacolla on hyllyssä”.

Parmacon toimitusjohtajan Ossi Alastalon mukaan 500 oppilaan koulutilojen ja taito- ja taideaineiden tilojen tarjouskilpailussa on tapahtunut väärinkäsitys. Yrityksen tarjoamat siirtokoulut ovat valmistuneet loppuvuodesta 2016 ja olleet koulukäytössä reilun vuoden. Parmacon mittapuun mukaan rakennukset ovat uusia.

– Se on meidän kalustoa, ja me pidämme huolen, että käytön aikana niihin ei tule asiakkaan toimesta eikä rakenteista johtuen ongelmia. Tämä on se, minkä takuumiehenä me olemme, toimitusjohtaja Alastalo kertoi Akaan Seudulle torstaina.

Alastalo sanoo ymmärtävänsä, että Akaassa on totuttu viime aikoina toisenlaisiin väistötiloihin ja pelätään nyt sitä, että Parmacon tilat ovat olleet käytössä.

– Akaassa kokemukset vanhoista ovat olleet, että on jäänyt vähän huono maku suuhun. Meidän kohdalla puhutaan ihan eri rakennuksista kuin siellä on ennen käytetty. Joillain uusikin on voinut olla varastossa kentällä yli vuoden. Ne ovat uusia, mutta ne ovat yhtä vanhoja kuin nämäkin, Ossi Alastalo vertailee.

”Pitää mennä toista polkua”

Parmacon toimitusjohtaja harmittelee sitä, että muutoksia on ollut paljon ja Akaassa on kulunut aikaa. Vaatimus uusista tiloista lisättiin tarjouspyyntöön 28. marraskuuta, kaupunginhallitus päätti hankinnasta 9. joulukuuta, ja tarvittavat lisämäärärahat saatiin 17. tammikuuta.

– Se juna, mihin me alun alkaen lähdimme, on valittavasti mennyt jo ohitse. Tämä mainintahan tuli vasta lisäyksessä, ja meillä oli rattaat liikkeellä jo tarjousvaiheessa. Olimme sitä mieltä, että uudet ovat uusia, vaikka ne ovat olleetkin käytössä. Ilmeisesti tämä vaihtoehto on suljettu kokonaan pois, ja tätä aikatauluvaihtoehtoa ei enää ole. Pitää mennä toista polkua.

Va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren ja talousjohtaja Mari Puhka-Suden kanssa pidetyn palaverin perusteella Parmaco on lähtenyt hakemaan ratkaisua, jolla Akaalle tehdään sellaiset tilat, missä ei tule mitään ongelmia.

– Me olemme valmiita tekemään kokonaan uudet. Aikataulu ja sopimus pitäisi vaan saada aikaiseksi.

Aikataulu selviää vasta myöhemmin

Tarjouspyynnön mukaan siirtokoulujen rakentamisen pitäisi alkaa helmikuussa ja niiden pitäisi olla käyttövalmiina heinäkuun lopussa. Toimitusjohtaja Ossi Alastalo ei kommentoi valmistumisaikaa ennen kuin sopimus on tehty, Akaan tarkemmat tarpeet ovat tiedossa ja sisältö sovittu. Sitä ennen mitään ei laiteta tuotantoon.

– Meillä on kapasiteetti olemassa, mutta me joudumme säätämään tuotantoa koko ajan. Viivästyminen on ollut molemmin puolin hankala asia, ja koska kaupunginhallituksen päätöksellä on kahden viikon valitusaika, me pääsemme aloittamaan valmistuksen vasta melkein maaliskuun puolella.

Alastalo myöntää, että Parmaco teki virhearvion, kun heillä ei täysin ymmärretty, mikä on tarjouspyynnön sisältö.

– Vilpittömästi voi sanoa, että kyllä me tähän ratkaisua haemme meidän puolelta koko ajan. Tämä on iso juttu niin meille kuin Akaallekin. Haluamme viedä tämän yhteistyössä maaliin pienen episodin jälkeen.