Tiia ja Sami Välimäki sekä heidän lapsensa 8-vuotias Thelma, 6-vuotias Eemu ja 5-vuotias Hulda asuvat 1920-luvulla rakennetussa omakotitalossa Kylmäkosken Aseman kylällä. Talo on alun perin kuulunut Samin isovanhemmille, ja Välimäet ovat asuneet siinä kohta yhdeksän vuotta. Perhe on sisustanut talon rohkeasti värejä käyttäen sekä uutta ja vanhaa sekoittaen. Erityisesti tämä näkyy talon yläkerrassa sijaitsevissa lastenhuoneissa.

Tiia Välimäen mukaan muutaman Ikea-ostoksen lisäksi lastenhuoneiden kalusteet ovat peräisin muun muassa kirpputoreilta, Facebook-kirpputoreilta ja kavereilta. Huldan kaunis vanhanaikainen sänky on saatu lasten isovanhemmilta lahjaksi ja Huldan ja Thelman huoneista löytyvät kaapit ovat peräisin Tiian kaverin kesämökiltä. Tiia pelasti ne kaatopaikkakuormasta ja tuunasi tyttöjen huoneisiin sopiviksi.

– Yleensä siinä käy niin, että minä löydän kalusteet tai kalusteet löytävät minut. Minulla on maine vanhan tavaran hamstraajana, joten minulle tarjotaan kaikenlaista, Tiia kuvailee.

Tiia kertoo, että lastenhuoneet on pyritty sisustamaan talon hengen mukaisesti, mutta myös lapset ovat päässeet ideoimaan huoneitaan ja heidän makunsa on pyritty ottamaan huomioon.

– Minun huoneeni on sisustettu prinsessan makuun sopivaksi, Thelma huomauttaa.

Thelman huone on todellakin oikea pikkuprinsessan unelma; huoneen verhot

ovat vaaleanpunaiset ja seinillä on vaaleanpunaista tytön itse valitsemaa Pihlgren ja Ritolan kukkatapettia. Matto on

keltaraitainen ja keltainen toistuu myös Tiian tuunaamassa kaapissa.

– Päätin itse tämän kaapin värin. Silloin kun olin ykkösellä, tykkäsin ihan hirveästi keltaisesta. Nyt tykkään eniten valkoisesta ja mustasta, Thelma toteaa.

Thelman sängyn vieressä olevalle seinälle Tiia on tehnyt hauskat talonmalliset lokerikot. Tytön huoneessa on myös valkoiseksi maalattu kehto, joka oli Eemun ensimmäinen sänky. Nykyään siinä lepäilevät Thelman lukuisat pehmolelut.

Karttapallovalaisin vangitsee katseen

Eemun huone on selkeästi pojan huone. Osissa seinistä on sininen perhostapetti ja osassa valkoisen ja vaaleanharmaan sävyinen harlekiinitapetti, jonka valintaan Eemu on osallistunut. Eemun mielestä hänen huoneensa tärkein asia on Playstation-pelikonsoli. Pelejään Eemu pelaa television eteen asetetulla valkoisella sohvalla. Pelikonsoli on sijoitettu katseilta piiloon kauniiseen vanhanaikaiseen kaappiin, joka tuli talon mukana.

– Kaappi on tehty joskus kauan aikaa sitten täällä Kylmäkoskella huonekalutehtaalla, Tiia kertoo.

Eemun huoneessa on hauskoja yksityiskohtia; seinällä on liikennemerkkijuliste ja kirjahyllyä koristaa suuri E-kirjain, jonka sisään Tiian on tarkoitus asentaa valot. Kirjahyllyn päällä on suurikokoinen kyltti, jossa lukee ”erikoiskuljetus”.

– Kyltti on peräisin tässä talossa 90 vuotta asuneen lasten isopapan rekasta. Se löytyi tallista ja asetettiin kunniapaikalle kirjahyllyn päälle, Tiia sanoo.

Eemun huoneen katseenvangitsija on katossa roikkuva valaisin, joka on tehty kolmesta karttapallosta. Valaisin on lasten isän Sami Välimäen käsialaa.

– Tämä on vähän rikki, Eemu huomauttaa osoittaen samalla yhdessä karttapallossa olevaa pientä halkeamaa.

– Ei se haittaa, esineillä voi olla kulumaa ja jälkeä, se tuo niihin elämää, Tiia vastaa.

Huldan lempiväri on keltainen

Huldan huone sijaitsee Eemun ja Thelman huoneen välissä. Huoneen pääasiat ovat vanhanaikainen sänky ja kirjoituspöytänä toimiva vanha kahdenistuttava pulpetti. Myös Huldan huoneessa on Tiian tuunaama kaappi, joka tosin on maalattu valkoiseksi. Kaapissa nuket ovat hyvässä järjestyksessä.

Huoneen tapetit ovat mustavalkoista kukkakuvioista tapettia, jota Hulda ei ole valinnut itse, sillä huone oli alun perin Tiian ja Samin makuuhuone. Iloisen kirjava matto ja vaaleanpunaiset verhot luovat huoneeseen pirteän tunnelman. Hulda kertoo, että hänen huoneensa tärkein asia on lelutalo, jossa asuu pupuperhe.

– Minun lempivärini on keltainen, Hulda lisää.

Tiia kertoo, että Huldan huoneeseen on tulossa keltainen hylly, jonka värin Hulda sai valita itse. Hylly valmistunee lähiaikoina.

Tavarat helposti lasten ulottuvilla

Tiia kertoo pitävänsä tärkeänä sitä, että lastenhuoneessa kaikki tavarat ovat helposti lasten ulottuvilla ja leluille ja muille tärkeille asioille on kaikille omat paikkansa.

– Se on käytännöllistä. Olemme yrittäneet lajitella tavarat siten, että tietyissä laatikoissa ovat tietyt asiat; legot omassa laatikossaan ja junaratapalikat omassaan. Joskus tavarat kyllä vähän ryöpsähtävät ja sitten kaikki kaadetaan lattialle ja lajitellaan, Tiia nauraa.

Välimäkien huushollissa järjestyksen ylläpitoa auttaa myös se, että talon alakertaan Huldalle, Thelmalle ja Eemulle on perustettu oma askartelupiste, jossa hoidetaan piirtelyt ja muut lasten projektit.

Sisustusta miettiessään Tiia kertoo seuraavansa jonkin verran sisustuslehtiä ja vanhoihin taloihin keskittyneitä sisustusblogeja.

– Tykkään seurata sisustusalaa, mutta en kuitenkaan seuraa kauheasti kuumimpia sisustustredejä, sillä minusta ne eivät välttämättä sovi vanhan talon henkeen. Minä menen sisustuksen

suhteen aika paljon omalla intuitiolla, toki inspiraatiota saa Instagramista ja sisustuslehdistä, Tiia sanoo.

Tiia kertoo olevansa täysin valmis siihen, että lasten kasvaessa he alkavat luultavasti kaivata huoneisiinsa uutta tyyliä.

– Saadaan taas uusi hyvä syy remontoida. Minua ei haittaa yhtään muutos, tykkään liiankin kanssa laittaa uusia tapetteja. Ehkä se on enemmänkin ongelma minun miehelleni, joka pääaisassa joutuu tekemään fyysisen työn, Tiia nauraa.