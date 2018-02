Susanna Fagerlund–Jalokinos ja Ari Jalokinos muuttivat heinäkuussa Tampereelta Akaan Toijalaan löydettyään keskustasta mieleisensä uuden asunnon. Koti sijaitsee 100-vuotiaan ravintola Leskirouvan talon yhteyteen rakennetun laajennusosan yläkerrassa.

– Tuntui kuin olisi tullut kotiin. Olo oli nostalginen, Susanna Fagerlund-Jalokinos kuvailee muuttoa Akaaseen.

Ensitreffit Viialan teatterissa

Susanna ja Ari ovat aiemmin asuneet Akaan Viialassa, Susanna yli 20 vuotta ja Ari kuutisen vuotta. Viialassa Susanna on työskennellyt myös neuvolan terveydenhoitajana ja näytellyt harrastajateatterissa.

Ensitreffit Susanna ja Ari sopivat juuri Viialan teatteriin vuonna 2003. Ari istui katsomossa, kun Susanna näytteli Myrskyluodon Maijassa. Näytöksen jälkeen he jatkoivat kahville Toijalan ABC-asemalle. Myöhemmin samana vuonna Ari kosi Susannaa Viialassa. Kosinta tapahtui metsässä kivellä istuen. Joka vuosi he käyvät ABC-asemalla ja kivellä juhlistamassa merkkipäiviään.

Tampereella oli kaikkialle pitkä matka

Viialasta Susanna ja Ari muuttivat Tampereelle vuonna 2009, jolloin heille tarjoutui tilaisuus ostaa Susannan suvulla ollut omakotitalo läheltä Tampereen keskustaa. Pian talo alkoi tuntua kuitenkin kahdelle ihmiselle liian suurelta ja omakotiasuminen työläältä.

Susanna ja Ari myivät talon ja lähtivät vuodeksi Ranskaan Grenobleen, jossa Ari työskenteli monikansallisessa tiedekeskuksessa ESRF:ssä hiukkaskiihdyttimen mittaustehtävissä. ESRF:ssä Ari oli työskennellyt myös vuodet 1996–2002.

Ranskassa vietetyn vuoden jälkeen pariskunta palasi Tampereelle ja asettui asumaan Ratinaan.

– Kolmen Ratinassa asutun vuoden aikana meistä alkoi tuntua, että Tampereen elämä on meille turhan vilkasta ja joka paikkaan oli pitkä matka, vaikka asuimme keskustassa. Meille tuli sellainen olo, että jos kuitenkin lähdettäisiin jonnekin sivummalle, Susanna kertoo.

Ei parkkimittareita eikä ruuhkia

Pariskunta etsi Tampereen lähikunnista uutta asuntoa, joka olisi lähellä palveluita ja rautatieasemaa.

– Sellaista ei oikeastaan ollut muualla kuin Toijalassa. Tästä on 600 metriä rautatieasemalle, ja kaikki on lähellä. Joka viikko toteamme, että on tämä hienoa. Kaikki on kävelymatkan päässä, eikä ole parkkimittareita, ei ruuhkia, ei liikennevaloja, Susanna ja Ari ihastelevat.

Susanna ja Ari nauttivat erityisesti siitä, että Akaan keskustassa ei ole liikenteen melua.

– Kun sunnuntaiaamulla lähtee koiran kanssa ulos, ohi ei kulje yhtään autoa. On niin hiljaista, Susanna sanoo.

Susannan ja Arin mielestä Akaassa elämänmeno on muutenkin kiireettömämpää kuin isossa kaupungissa ja ihmiset ystävällisiä. Kaupan kassallakin asiakasta katsotaan silmiin.

– Ihmiset elävät täällä hyvällä tavalla pikkuisen hitaammalla, eikä meno ole niin hätäistä. Pidän siitä, Ari myöntää.

Susanna ja Ari käyvät molemmat töissä Tampereella. Susanna on Tampereen kaupungilla osastonhoitajana opiskeluterveydenhuollossa ja Ari mittausmiehenä kaupungin paikkatietopalveluissa. Työmatkat he kulkevat yhdessä omalla autolla.

Junalla pääsee etelään ja pohjoiseen

Arin mielestä Akaasta löytyy kaikki tarpeellinen, ja tarvittaessa kaupungista hurauttaa nopeasti isompiin ostoskeskuksiin. Arin on Toijalasta käsin helppo myös kyläillä Hämeenlinnassa asuvan äitinsä luona.

Susannalla on neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Jälkikasvu asuu Oulussa, Tampereella, Nokialla ja Orimattilassa.

– Niihinkin nähden tämä sijoittuu aika kivasti. Lisäksi täältä pääsee junalla Tampereen suuntaan ja Helsinki-Vantaan lentokentälle, Susanna miettii.

Avantouintia Riisikkalan mökillä

Jokakeväisen mökkikuumeen seurauksena Susanna ja Ari hankkivat pian asuntokaupan jälkeen Akaasta myös kesämökin. Lammen rannalla Riisikkalassa sijaitsevalle mökille tulee matkaa 12 kilometriä.

– Meillä kävi munkki. Emme mitenkään ajatelleet, että hankimme mökin kodin vierestä, Ari kertoo.

Susanna on tänä talvena käynyt uimassa mökillä Arin tekemässä avannossa.

– Mökki on mukavaa vastapainoa kaupunkielämälle, Susanna nauraa.

Pariskunta harrastaa Akaassa pilatesta ja käy keilaamassa. Koskettimia ja kitaraa soittava Ari kokoaa parhaillaan myös blues- ja soulhenkistä bändiä. Ensi kesän suunnitelmissa on tutustua lähiympäristöön pyörän satulasta käsin.

– Täällä on luonto lähellä, lähtee mihin suuntaan vaan, Susanna sanoo.