Pekka Ahlforsin ja hänen puolisonsa Marja Siltalan tunnelmallinen talo Toijalan Lahdensuuntiellä henkii historiaa. Vuonna 1917 valmistuneen talon rakensi alun perin VR:n jarrumies August Naskila.

– August Naskila kuoli vuonna 1920 espanjantautiin. Hän oli silloin vasta 37-vuotias. Naskilan leski myi talon neljä vuotta myöhemmin riihimäkeläiselle maanviljelijälle nimeltään Heikkilä, Ahlfors kertoo.

Heikkilä viihtyi talossa viisi tai kuusi vuotta, jonka jälkeen sen osti Ylätalo-niminen sahatyönjohtaja Sotkialta. Hänen omistuksessaan talo pysyi kymmenen vuotta. Ylätalolta talo siirtyi vakuutustarkastaja Hugo Haaralan ja hänen vaimonsa Ellin omistukseen.

– He ostivat tämän välirauhan aikana, mutta taisivat muuttaa tähän vasta sotien jälkeen. Tässä oli silloin vuokralaisia, ja siihen aikaan oli aika tiukka vuokrasäännöstely. Haaralat omistivat talon vuoteen 1978. Sen jälkeen vuoteen 1990 tässä piti fysikaalista hoitolaitosta Olli Ylistalo, Ahlfors muistelee.

Talon asukkaat ovat olleet mielenkiintoista ja yritteliästä väkeä. Miehensä kuoltua August Naskilan leski piti talossa ruokamiehiä. Kyseessä oli hiukan lounasruokalaa muistuttava pienimuotoinen toiminta, jossa kotiruokaa tarjoiltiin syömään tulleille talon keittiössä. Maanviljelijä Heikkilän rouva puolestaan myi itse tekemiään pitsiliinoja. Monilla talon omistajilla oli myös vuokralaisia.

– Tässä on asunut suojeluskunnan päällikkö ja sosialisti, eivät tosin yhtä aikaa, Ahlfors nauraa.

Vanhassa talossa riittää työtä

Ahlforsit ostivat vankan hirsirakenteisen talonsa vuonna 1990. Talossa on kahdessa kerroksessa kuusi huonetta ja keittiö.

– Vanha talo ja sen remontointi viehätti meitä. Vaikka tämä oli ollut fysikaalinen hoitolaitos, tähän oli tehty ihan kevyt pintaremontti; lattioiden päälle oli laitettu levyt ja niiden päälle muovimatot, Ahlfors kuvailee.

Pariskunnan tekemässä remontissa olohuoneesta menetettiin hiukan huonekorkeutta, sillä kattoa piti pudottaa koska yläkerran välipohja on notkollaan. Puulattia jouduttiin koolaamaan uudelleen ja myös eristeitä lisättiin. Lattian alkuperäinen ruskea väri on säilytetty. Ahlforsit ovat tehneet myös olohuoneen ja ruokailuhuoneen väliseen seinään suuren kulkuaukon, alun perin huoneiden välillä oli vain ovi.

– Olohuoneen toinen ikkuna ja ruokailuhuoneen ikkuna oli myös levytetty umpeen. Levyjen alta löytyi alkuperäiset ja hyväkuntoiset ikkunanpokat, Ahlfors sanoo.

Talon väliovet ja tulisijat ovat alkuperäisiä. Olohuoneen kauniin kaakeliuunin sydän on tosin lämmitetty halki talvisodan aikana, joten nykyään se lämpenee sähkövastuksella. Ruokailuhuoneen kaakeliuuni lämpenee puilla. Pekka Ahlforsin työhuoneessa on joskus ollut kolmas kaakeliuuni, mutta sen tilalle on jossakin vaiheessa tehty pönttöuuni.

– Yläkertaan on 1980-luvulla tehty sauna. Me emme olisi ikinä tehneet sitä sinne. Mutta se on niin hyvin tehty, että olemme saunoneet siellä kohta 30 vuotta. Myös suihkutila on yläkerrassa, Ahlfors toteaa.

Ahlfors kertoo, että vanhan puutalon asuttaminen on omanlaisensa projekti, jossa työtä riittää.

– Yhden pään kun saa kuntoon, toisesta saisi aloittaa. Ensi kesänä pitäisi maalata ulkoseinät, ja ulkorakennus on ikuinen projekti. Tässä on savitiilikatto, mutta en halua sitä vaihtaa. Se saa olla tuollainen patinoitunut. Ainoa mikä siinä huolestuttaa on se, että se on tehty aika pienillä ruoteilla. Jos ruoteet rupeavat happanemaan, tiilet voivat tulla alas katolta, Ahlfors pohtii.

Kirjastotuoli löytyi ulkorakennuksesta

Pariskunnan mukaan molemmat ovat osallistuneet sekä remonttien suunnitteluun että niiden toteutukseen. Marja Siltala toteaa, että värivalinnoissa hän on rakennusmaalarina ennen eläkkeelle jäämistään työskennellyttä puolisoaan hillitympi.

– Pekka on minua värikkäämpi ihminen, ja hän onkin tuonut sisustukseen paljon värejä. Se on minusta hyvä asia, Siltala toteaa.

Talon sisustuksessa käytetyt värit ovat rauhallisia ja maanläheisiä; beigeä, ruskeaa ja poltettua oranssia löytyy paljon. Kattopaneelit ovat talon rakennusaikakaudelle tyypillistä helmiponttipaneelia ja lattialistat on tehty alkuperäisen mallin mukaan. Huonekalut ovat vanhoja ja sopivat talon henkeen. Eräs kiinnostavimmista on talon ulkorakennuksesta löytynyt niin kutsuttu kirjastotuoli, joka muuntuu tuolista rappusiksi. Myös keittiön ruokailuryhmä tuli talon mukana.

– Huonekalut on kerätty mikä mistäkin. Osa on tuotu minun kotoani, osa on Pekan sukulaisilta ja osa on ostettu divarista. Olohuoneen kattokruunu kuului alun perin minun tädilleni. Emme ole huonekaluja mitenkään etsineet, niitä on vain tullut vastaan, Siltala kuvailee.