Olin päättänyt, että en kirjoittele lehteen enkä facebookiin kaupungin päätöksenteosta. Mutta 24.1. oli Akaan Seudun lukijapalstalla oli artikkeli ”Vastuullisin päätös on hankkia väistötila Rasille”. Tämä kirjoitus sai aikaan sen, että minun on otettava kantaa lehden välityksellä.

Ensiksi haluan tuoda asian kaikille lukijoille tiedoksi, että valtakunnan mediassa on puhuttu ”valheellisesta/tarkoitushakuisesta uutisoinnista”. Tätä on mielestäni meidän paikallislehden sivuilla ja Akaan facebook-ryhmissä viljelty oikein kunnolla. Jos joku katsoo, että väittämäni on valheellista tai kokee, että se on loukkaavaa, niin ei muuta kuin haastamaan minut oikeuteen valheellisen tiedon levittämisestä.

Kaupungin hallinnossa/päätöselimissä on puhuttu homekouluista yhtenäisesti. Tietenkin on mainittu Keskustan koulu, Hirvialhon koulu ja Rasin koulu, mutta siirtokoulujen yhteydessä on puhuttu vain Viialan koululaisten siirtokouluista. Ei niin. että tämä ensimmäinen 150 oppilaan kiireellinen koulu olisi tarkoitettu vain Viialan yhtenäiskoulun (Hirvialhon ja Keskustan koulu) allergisille oppilaille.

Kyllä mielestäni päätöksessä oli, että ensimmäinen kiireellisesti hankittu koulu oli kaikille Viialan allergisille lapsille tarkoitettu. Ja sitten tämä 500 oppilaan siirtokoulu ei päätösten yhteydessä oltu ”korvamerkitty” Viialan yhtenäiskoulun käyttöön, vaan puhuttiin Viialan väistökoulujen oppilaille. Tämä tarkoittaa myös Rasin koululaisia, eli koska heidän koulutilat ovat pääosin muissa tiloissa kuin varsinaisissa luokkatiloissa, ovat he etuoikeutettuja tuohon valmistuvaan 500 oppilaan siirtokouluun.

Mutta nyt siihen ongelmaan minkä nämä mielipidekirjoituksen allekirjoittaneet valtuutetut ja puolueiden jäsenet ovat saaneet aikaiseksi.

1. Keskustan koulun sisäilmaongelma alkoi jo edellisen valtuuston aikana. Keväällä 2017 tehtiin päätös hankkia väistökoulu osalle yhtenäiskoulun oppilaita (Keskustan koulu). Kyseiset väistötilat saapuivat ja niitä on käynyt katsomassa eri sektoreiden viranhaltijoita ja kaikki olivat silloin olleet ratkaisuun tyytyväisiä.

Mutta mitä tapahtui uuden valtuuston uusien valtuutettujen ja muutaman opettajan toimesta. He alkoivat valtavan ”media ryöpyn” paikallislehdessä ja facebookissa. Rakennuksissa oli ”kihomatoja, täitä ja jopa säteilyä”, eikä sinne voida laittaa lapsia. Näistä väitteistä ei kuitenkaan ollut näyttöä, vaan muutama ihminen ja osa valtuutettuja aloittivat ”väärän tiedon” jakamisen. Painostivat viranomaisia erinäisillä keksityillä syillä, että kyseisiä väistökouluja ei otettaisi käyttöön, tällä oli se vaikutus, että kyseisistä väistötilojen käytöstä luovuttiin heti syksyn alkupuolella. Kyseisistä valtuutetuista osa kyseli tämän jälkeen ”miksi osa lapsista on ulkona opetusta”?

2. Lisäksi konttien viimeistely keskeytettiin puuttuvan rakennusluvan johdosta. En ole kuullut aikaisemmin, että väliaikaisille konteille tarvitaan rakennuslupa, koska kyseiset kontit on tyyppihyväksyttyjä. Joten niillä on pysyvä ”rakennuslupa olemassa”, kun noudatetaan rakentamisessa tyyppihyväksynnän vaatimuksia. No tämä ei ollut ainoa ”sabotaasi”, vaan seuraavaksi keskeytettiin yhtenäiskoulun (Keskustan koulun) ”VOC-päästöjen” -selvitys/korjaaminen.

VOC (lyhenne sanoista Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Osa näistä on kaasuja jo huoneenlämmössä. Ne liukenevat helposti veteen. VOC-aineita tulee ympäristöön sekä luonnollisista lähteistä, että ihmisen toimien seurauksena. VOC-päästöt on mahdollisesti terveydelle haitallisia, mutta ne ei aiheuta kaikille ihmiselle välttämättä mitään oireita.

3. Jälleen kerran mentiin median ja facebookin kautta painostamaan, että Keskustan koulun ”korjaustyöt on lopettava”, koska toimintaan ei ole haettu rakennuslupaa. Perusteluna oli ”maankäyttö- ja rakennuslaki” vaatii jos kyseessä on ”terveydelle vaarallisesta toiminnasta”. Tämä lauseke tarkoittaa, että kyseisessä rakennuksessa aloitetaan sellainen toiminta (vaarallisten kemikaalien jatkuva käsittely). Muovimaton poisto ei kuulu tämän lain tulkintaan, mutta näin kävi ja taas koulujen ongelmat vain pahenivat.

4. Osa uusista valtuutetuista alkoi myös osallistua operatiiviseen toimintaa, joka ei kuulu valtuutetun tehtäviin. Alettiin soitella ympäri Suomea, mistä saadaan uusia kontteja oppilaille. Samat henkilöt olivat päätöksellään hallituksessa kumonneet keväällä 2017 tilatut väistökoulut (Algeco-kontit). Tästä aiheutui se, että viranhaltijoille ilmoitetut alustavat siirtokoulujen (uudet kontit) vuokrahinnat nousivat n. 70 prosenttia. Tämä aiheutettu soppa tulee maksamaan Akaan kaupungille vähintään 1,5 miljoonaa euroa enemmän. Ja mikä tässä on vielä huonoa, että kyseiset siirtokoulut ovat vain väliaikainen ratkaisu.

Toivon että nyt kaikki uudet/vanhat valtuutetut ottaisivat omissa ryhmissä asian vakavasti. Meille voi hyvin äkkiä tulla tämän valtuustokauden aikana velan määrän kasvu kolminkertaiseksi, eli silloin aletaan puhua kriisikunnasta.

Akaan SDP:n, vasemmistoliiton Jukka Saari, vihreiden Jaakko Naakka ja perussuomalaisten Sauli Turva kannattivat va. kaupunginjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren esitystä veroprosentiksi 22,75. Tämä päätös olisi korjannut näiden muutamien valtuutettujen ja opettajien aikaansaaman ”katastrofin”. Mutta valtuustossa asia kääntyi nurin, koska silloin ei kaikille valtuutetuille ollut selvillä mitä tuleman pitää.

Tämän vuoden budjettiin jouduttiin valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tekemään lisätalousarvio, joka johtui aikaisemmin mainitsemien ”uusien konttien” hankinnasta. Määrärahaa jouduttiin tälle vuodelle lisäämään n. 450 000 euroa ja ensivuoden suunnitelmaan lisäys on n. 900 000 euroa ja viimeiselle vuodelle 900 000 euroa.

Jos nyt hankitaan kiireellä vielä tuo 150 oppilaan kontit, niin voimme puhua silloin lähes 1 miljoonan euroa lisämenosta, ja huom. kahdelle seuraavalle vuodelle on varattava vielä toinen mokoma miljoona euroa.

Olisiko nyt aika antaa viranhaltijoiden tehdä töitä. Jos vaikka saataisiin olemassa olevista koulurakennuksista osa käyttöön ensi syksynä.

Olen huolestunut.

Timo Saarinen (sd), valtuuston 1. varapuheenjohtaja