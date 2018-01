Anja Laaki

Toijala

– Koti, joka on Mustanportintiellä. Sen parempaa paikkaa ei ole.

Ritva Niemi

Sotkia

– Honkatie 8 Sotkialla. Siellä on meidän omakotitalo. Se on ihana ja rauhallinen paikka. Marjametsät ovat vieressä ja lenkille pääsee metsään.

Tapio Lehtonen

Toijala

– Koti, siellä ei kukaan tule häiritsemään.

Seppo Heinonen

Tarttila

– Satama. Siellä on tullut aina joskus käytyä ongella.

Eila Ojala

Toijala

– Kesällä se on Sataman ranta ja laavu. Siellä on kivaa.

Markku Niiranen

Toijala

– Koti tietysti.

Riitta-Liisa Jyrämö

Toijala

– Kesällä on kaunista käydä katsomassa hautausmaalla.

Anja ja Pekka Vilpas

Toijala

– Pätsiniemi. Siellä on lämmintä ja nättiä. Sinne on rakennettu ja siellä on hienoa asua. Siellä on asuttu kohta 46 vuotta.

Leena Virta

Toijala

– Toijalan keskusta, jossa minä asun ja asuin lapsuutenikin. Olin 43 vuotta pois täältä, mutta palasin juurilleni. Olen päässyt 200 metrin päähän lapsuudenkodistani eläkepäiviä viettämään.

Risto Rantala

Toijala

– Meidän kesäpaikka Haudanniemessä. Siellä on tilaa ja voi harrastaa. Jälkikasvukin viihtyy siellä yllättävän hyvin. Poikien perheet poikkeavat siellä aika usein.

Arja ja Tauno Tauvo

Viiala

– Viialan kirjasto. Se on terve rakennus ja ainoita palveluja Viialassa.

Esko Soukola

Viiala

– Koti. Kun olen jo tällainen vanha, kukas minua enää jaksaisi kattella, mutta kotona on pakko.

Irja ja Erkki Raitanen

Vesilahti

– Heinäsuo. Se on maalaisidylliä ja vähän niin kuin Viialan keskus.

Antti Wirman

Viiala

– Ampumarata. Olen lajin harrastaja ja kuusinkertainen Suomen mestari.

Oskari Lehikoinen

Kylmäkoski

– Nuorisotila Kylmäkoskella. Se on lämmin paikka.

Tearra Carney

Viiala

– Koti ja Kylmäkosken nuorisotila. Nuorisotilalla voi hengailla ja kotona nukkua.