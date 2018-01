Akaan Seudun Osuuspankissa nähtiin poikkeuksellisen nuorta väkeä viime viikon tiistaina pankin lahjoittaessa heijastimilla varustettuja turvaliivejä Akaan kaupungin perhepäivähoidon lapsille. Varhaiskasvatuksen aluevastaava Mirva Ritarin mukaan liivit tulevat tarpeeseen, sillä ne puetaan päälle aina lasten poistuessa perhepäivähoitajansa pihapiiristä.

– Lähestyin itse paikallisia yrityksiä, ja Akaan Seudun Osuuspankki tarttui mahdollisuuteen. Toimitusjohtaja Tuomo Smått ilmoitti heti, että he lahjoittavat liivit. Turvaliivit ovat arvokkaita, ja jos niitä tilaa näinkin suurelle joukolle lapsia, maksavat ne aika paljon, Mirva Ritari kertoo.

Tuomo Småttin mukaan Akaan Seudun Osuuspankki lahjoitti liivejä siksi, että lasten näkyvyys liikenteessä on tärkeä asia.

– Tällaiset lahjoitukset ovat ikään kuin kiertäviä vuoroja, eli paikalliset yritykset kukin vuorollaan kantavat kortensa kekoon. Nyt oli meidän vuoromme, Smått toteaa.

Huonoa käytöstä TalletusOtto-automaatilla

Tuomo Smått kertoo, että pankin sisätiloissa toimiva TalletusOtto-automaattitila on viime aikoina joutunut huonon käytöksen kohteeksi.

– Tämä on harmillista. Näitä perhepäivähoitolapsia hieman isompi nuoriso kokoontuu tuohon meidän TalletusOtto-automaattitilaan kylmillä ilmoilla. Pelkkä oleskelu automaatilla häiritsee varttuneempia ihmisiä. He eivät uskalla hoitaa asioitaan kun siinä on paljon nuoria, Smått kuvailee.

Smått kertoo, että valtaosa nuorista käyttäytyy hyvin, eikä heistä olisi häiriötä automaatin käyttäjille, mutta osan käytöksessä on parantamisen varaa; tilaa on esimerkiksi roskattu ja käyttöesineistöä rikottu. Småttin mukaan valvontakameran tallennusten perusteella tilassa aiheettomasti oleskelevat henkilöt ovat ikähaarukassa 12–15 -vuotta.

– Vetoan tähän porukkaan, että heidän täytyisi löytää joku toinen lämmin oleskelutila. Muuten tässä on se riski, että joudumme kaventamaan automaattitilan aukioloaikoja ja siitä kärsivät paikalliset yritykset ja yksityishenkilöt, jotka käyttävät automaattia ilta-aikaan, Smått sanoo.