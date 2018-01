Kiitokset Akaan seurakunnalle

Ensimmäisenä adventtina olin kirkossa ja totesin, että aiemmin hyvin toimineen induktiosilmukan kautta ei kuulunut mitään. Kuulolaitteella kuuleminen on haasteellista siellä ilman T-asentoa kaikuisuuden vuoksi.

Vinkiksi siitä kärsiville urkuparven alla matalassa osassa kuulee parhaiten.

Ilmoitin asiasta kirkkoherra Ali Kulhialle ja Kimmo Lyytikäiselle. Yhdistyksemme sihteeri Mauri Pakkanen teki saman huomion ja ilmoituksen. Joulun alla sähköpostitse kysyin, onko ehditty saada korjaaja paikalle. Kunnossa oli ja kanttorin laulukin kuului silmukan kautta hyvin jouluaattona.

Kuuloliitolla on yhtenä toimintateemana tänä vuonna esteettömyys. Kuulovammaisen esteenä ei usein ole portaat vaan se, ettei kuule. Seurakunta on huolehtinut hyvin kirkkojen osalta kuulovammaistenkin kuulemisesta. Me kuulolaitteen T-asennolla kuuntelevat kuulemme jopa paremmin kuin muut.

Kirkkojen ovilla on niin sanottuja kuuntelusauvoja, joilla voi kokeilla induktiivista kuuntelua. Sauvan kädensijassa on pyörä, josta sen saa päälle ja siitä voi säädellä äänen voimakkuutta. Jollei se toimi, niin tulee ilmoittaa pariston loppumisesta.

Yleensäkin paikoissa, joissa on induktiosilmukan merkki ja sen kautta ei kuule, on syytä kertoa se henkilökunnalle. Luomukorvat eivät sitä itse havaitse.

Kaikkien uusien kuulolaitteen saajien kannattaa pyytä liittämään siihen T- ja MT-asennot. Ja alun perin sellainen laite, johon se on mahdollista liittää. Kaikkein pienimmistä se mahdollisuus saattaa puuttua.

Akaan Seudun Kuuloyhdistyksen tilaisuuksissa ja KLP-vastaanotoilla opastamme sen käyttöä. Perusasetuksille laite palaa aina, kun paristokotelon avaa ja sulkee taas uudelleen

Riitta Suominen