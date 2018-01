Pirkanmaalla tutkitaan poliisina esiintyneiden törkeitä petoksia – tietoa pyydetään levittämään kaikin mahdollisin keinoin

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä petosrikoskokonaisuutta, jossa lukuisia, lähinnä ikääntyneitä henkilöitä, on erehdytetty antamaan nettipankkitunnuksensa ja avainlukunsa poliisina esiintyneille epäillyille.

Tampereella suoritetussa esitutkinnassa on saatu selville, että tämän hetkinen uhreille aiheutunut vahinko on noin 70 000 euroa. Poliisi on ottanut kiinni kaksi miestä ja kaksi naista, jotka Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut.

Esitutkinta on kesken, eikä poliisi voi tiedottaa kyseisestä asiasta yhtään enempää. Virkavallan mielestä on kuitenkin tärkeää, että tieto saavuttaa suuren yleisön, jotta vastaavia tekoja voitaisiin ennalta estää.

– Poliisi painottaa jälleen kerran vakavasti, että poliisi ei koskaan kysy asiakkailta heidän nettipankkitunnuksiaan tai tiliavaimiaan puhelimitse tai millään muullakaan tavalla eikä millään kuviteltavissa olevalla syyllä.

Yleisöä pyydetään levittämään tätä tietoa aktiivisesti kaikilla käytettävissä olevilla sosiaalisen median välineillä. Samalla pyydetään, että lähiomaiset ottavat asian puheeksi omien ikääntyneiden sukulaistensa kanssa ja kehottavat suureen varovaisuuteen, mikäli joku ottaa yhteyttä ja yrittää saada mainittuja tietoja. Soittaja saattaa esiintyä myös muuna kuin poliisina.