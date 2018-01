Viialan koulujen väistötila-asiat ei ole ratkaistu. Teimme erittäin tärkeän ratkaisun viime viikon valtuustossa, mutta se ei riitä. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus kasvua ja oppimista tukeviin oppimistiloihin, sosiaaliseen verkostoon ja turvalliseen ympäristöön. Jos me sivistyslautakunnan jäseninä olemme vastuussa opetuksen järjestämisestä, vaadimme kaikille oppivelvollisille tasa-arvoiset väistötilat.

Rasin puukoulua ovat tutkineet useat asiantuntijat vuosien varrella, viimeisimpänä Vahanen Rakennusfysiikka Oy, jonka raportit julkaistiin joulukuussa 2017, ja ne on kaikkien luettavissa Akaan kaupungin nettisivuilta. Kaikkien tutkijoiden tulokset ovat olleet saman suuntaiset: rakenteet ovat merkittävästi mikrobivaurioituneet ja viimeisimmän kuntotutkimuksen mukaan korjauskustannukset ovat minimissäänkin yli miljoona euroa.

Akaan kaupungin kouluverkkoselvitys on tilattu, Viialan Keskustan ja Hirvialhon kouluja on tutkittu ja niissäkin on merkittävät mikrobivauriot. Tulevaisuus näyttää, miten Viialan taajaman kouluikäisten lasten määrä kehittyy ja mille alueille lapsiperheet asettuvat. Meidän kaikkien toiveena on saada koulut kuntoon ja positiivinen muuttoliike. Me näemme siirtokoulujen olevan jo myönteinen viesti tulevaisuuttaan suunnitteleville perheille.

Rasin koulu ei ole mikään pieni syrjäinen kyläkoulu. Jo vuosikausia Rasille on hakeutunut enemmän koululaisia kuin sinne on voitu sijoittaa. Me näemme Rasin olevan kasvukohde.

Perusopetuslain 3 §:ssä todetaan, että opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Pykälässä 29 todetaan, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Rasin koulun pihapiirissä on välituntivälineet, piha-alue on aidattu turvalliseksi ja saattoliikenne koululle suunniteltu joustavaksi.

Tuoreen laskelman mukaan pelkästään koulun pihakalusteiden siirto maksaisi noin 100 000 euroa. Rasilla on sekä ulko- että sisäliikuntaan mahdollisuus. Näitä ei ole tällä hetkellä kirjastolla, nuorisotilalla eikä Karpinmäen palvelutalossa. Myös Ympäristöterveys on asiasta huomauttanut, vaikka heillä ei toimivaltaa olekaan puuttua koulun piha-alueisiin, mutta huomauttamista on sisätiloistakin tullut jo riittämiin. Maksamme näistä hajasijoitus-tiloista vuokraa, ruokahuolto ja siivous tuovat ylimääräistä työtä.

Siirtokoulukilpailutus järjestettiin huomioiden muidenkin koulujen mahdolliset tarpeet. Akaan kaupunki on saanut 14.12.2017 tarjouksen, josta ei ole mitään syytä kieltäytyä. Väliaikaisten väistötilojen käyttö on oikeutettua vain niin kauan, kuin muuta mahdollisuutta ei ole. Nyt on mahdollisuus, joka on käytettävä Rasin koululaisten seuraavien lukuvuosien turvaamiseksi samalla tavalla kuin muidenkin oppivelvollisten. 130 alakoululaista ei sulaudu toiveikkuudella toiseen kouluun eikä kuluitta kulje toiseen taajamaan, joten väitämme, että vastuullisin päätös on hankkia Rasin tontille yksi, yhtenäinen väistötila.

Akaan sivistyslautakunnan jäsenet

Brita Salminen (vihr)

Hannu Alastalo (vihr)

Heli Einola-Virtanen (ps)

Mervi Pulkkinen (kesk)

Mika Rupponen (sd)

Sari Lapinleimu (kok)