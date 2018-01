Ensimmäisen kauden valtuutettu Brita Salminen (vihr), 35, on viihtynyt jäällä neljävuotiaasta lähtien. Yksinluistelusta luisteluharrastuksen aloittanut ja siitä muodostelmaluisteluun siirtynyt Salminen on edustanut Suomea muodostelmaluistelun MM-kisoissa vuosina 2003 ja 2004. Seuratasolla hän on luistellut Tampereen Tapparassa ja KooVeessä sekä helsinkiläisessä HSK:ssa.

Vuonna 2011 luistelu vei Brita Salmisen perheineen pariksi vuodeksi Australiaan, jossa hän valmensi Australian muodostelmaluistelumaajoukkuetta. Nykyisin Salminen viettää jäällä aikaa perheensä kanssa, johon kuuluu mies sekä 3-vuotias tytär ja 8-vuotias poika.

– Oli sitten Matinpuiston kenttä tai Arvo Ylpön koulun kenttä, jää on minulle tärkeä elementti.

Kesällä Toijalassa asuvan perheen vapaa-aika kuluu vesillä.

– Jää muuttuu vedeksi. Kesällä vietämme aikaa Satamassa ja veneilemässä. Olemme käyneet veneellä Hämeenlinnassa, mihin menee useampi päivä put-put-vauhdilla, Brita Salminen nauraa.

Viime päivinä Salminen on tyytyväisenä katsellut vilskettä Matinpuiston jäällä.

– Aina kun ohi ajaa, on kentällä väkeä vauvasta vaariin. Pelkästään siitä tulee hyvälle mielelle, vaikka itse ei olisikaan luistelemassa. Akaassa on kaikenlaisia positiivisia asioita, joista Matinpuisto on yksi huikea esimerkki. Tämä on yksi osoitus yhteisöllisyydestä, Brita Salminen sanoo.

Valtuutetun mielestä juuri yhteisöllisyys on Akaassa parasta. Hän toivoo, että akaalaiset osasivat antaa sille arvoa.

– Sellaista ei tapaa vähänkään isommilla paikkakunnilla. Yhteisöllisyys on sitä, että pidetään huolta toisista ja tuttuja voi nähdä joka paikassa. Arvostan tätä tosi paljon, Tampereelta lähtöisin oleva Salminen toteaa.

Kuntapolitiikkaan Salminen lähti mukaan muutoksen aikaansaamiseksi ja tuodakseen päätöksentekoon uusia tuulia. Salminen istuu valtuuston ohella sivistyslautakunnassa, jonka hän kokee vahvimmin omaksi alakseen.

Kasvatustieteiden maisteriksi valmistunut Brita Salminen kouluttaa ja valmentaa työkseen. Räätälöityjä koulutuspalveluja muun muassa työyhteisöille Salminen tarjoaa oman yrityksensä Britailorin nimissä.

Juttusarjassa Akaan valtuutetut esittelevät lempipaikkansa ja puhuvat muutakin kuin politiikkaa.