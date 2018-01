Rasin koulua ei kannattaisi unohtaa

Viialan koulukeskustelussa on korostettu ison koulukeskittymän etuja ja taloudellista järkevyyttä. On puhuttu keskittämisen pedagogisesta järkevyydestä kaikille yhteisen taide- ja taitotalon vuoksi. Myös yhteisen käsityötilan, opettajanhuoneen ja sosiaalitilojen on väitetty tuovan säästöä, joskaan kukaan ei ole kertonut kuinka paljon.

VATTin (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) koulujen tehokkuusraportti toteaa, että koulun laatua on mahdotonta mitata taloudellisilla mittareilla. Pienikin voi olla suurta. Pedagoginen joustavuus, yksilöllisen oppimisen tukeminen, oppilaan itsetunnon tukeminen ja ryhmäytyminen ovat niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin tutkimuksen valossa kaikki paremmin toteutuvia opetuksen laadun elementtejä pienemmissä oppimisyksiköissä, joskin oppimistulokset ovat vähemmän riippuvaisia yksikön koosta.

Rasin koulun ympärillä on pyörätiet, kiipeilytelineet, urheilukentät ja painisali. Sillä on selkeä koulupiiriään palveleva tehtävä, ja sitä ympäröivä seutu on Viialan mittakaavassa taajaan asuttua. Esimerkiksi Varrasniemen suunnalta koulumatka Rasille on lyhyt ja turvallinen, mutta Keskustan koululle matkaa näiltä alueilta tulee jopa 3–4 kilometriä suuntaansa. Talvisin pyöräily ei ole turvallinen vaihtoehto. Jaksaako kahdeksan kilometriä kävellyt lapsi harrastaa jotain koulun jälkeen?

Perusopetuslaki suosittaa, että ”oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä”. Koulu on nähtävä lähipalveluna, jolla on suuri merkitys asukkaiden elämänlaadulle.

Siirtokoululle hyvä paikka on Rasin koulun tontilla, jossa sille on olemassa riittävästi tilaa ja perustamiselle helppo sorapohja. Hankkeesta on keskusteltu rakennusalan asiantuntijoiden kanssa, ja sen kustannusarvio alittaa selvästi Hirvialhoa ympäröivälle savimaalle rakentamisen hinnan (pääasiassa helpomman rakennuksen perustamisen seurauksena.) Jos kaikki taajaman siirtokoulut kuitenkin sijoitetaan parakkikyläksi Keskustan ja Hirvialhon viereen, tarvitaan alueelle myös uusia teitä, parkkipaikkoja ja kevyen liikenteen väyliä – aamujen saattoliikenteen määrä tulee olemaan melkoinen. Ja missä koululaiset viettäisivät välituntinsa? Tila loppuu kesken Keskustan koulun pihapiiristä, varsinkin jos lähitulevaisuudessa sitä vie rakennuksen saneeraus.

Tämä kaikki on mahdollista välttää hyödyntämällä Rasin sijaintia ja valmista pihaa. Samalla Rasin koulupiirin koululaiset saavat kohtuulliset koulumatkat ja Varrasniemen, Mortin ja Hukarin perheet aidon mahdollisuuden valita, lähettävätkö alakouluikäisen lapsensa 130 oppilaan Rasille vai 700 oppilaan yhtenäiskouluun.

Tilanne nykyisten väistötilojen suhteen on katastrofaalinen. Toivottavasti emme joudu näkemään sitä, että Rasin oppilaat todella käyvät koulua Viialan pääkadun varrella lakkautetussa pankkikonttorissa. Silloin on jo vaikea päättää itkeäkö vai nauraa.

Markus Mantere

Leena Mantere

Harri Lepo

Heli Sukki

Rami Koivula

Kati Koivula