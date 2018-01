Sana arkkitehti tulee latinasta ja tarkoittaa päärakentajaa, opillisesti arkkitehtuuriin perehtynyttä henkilöä. Arkkitehti Alvar Aalto puhui myös mielellään tittelistään ensimmäisenä piirtäjänä. Niin tai näin, arkkitehtuuriin perehtyneen ihmisen on hallittava laajoja kokonaisuuksia, ja pystyäkseen toimimaan, tultava toimeen hyvin monenlaisten ihmisten kanssa.

Alvar Aallon parhaimpiin kuuluvaksi työksi sanotaan Säynätsalon kunnantaloa, jonka arkkitehti piirsi työläisyhteisöä kuunnellen. Talo on kokonaistaideteos ja tänään avoinna yleisölle.

Säynätsalon kunnantalossa kävellessä ei voi kuin ihmetellä, miten tämä kaikki on mahdollista. Kunnantalon tilavasta kokoushuoneesta avautuu suuri ikkuna mäntyiseen puistoon. Talon pihalla solisee suihkulähde ja valtuuston salissa on ylevät punatiiliset seinät. Arkkitehti olisi halunnut upottaa salin seiniin myös maailmakuulua kuvataidetta, mutta tähän kunnalla ei ollut varaa.

Kunnantalo uhkuu arvokkuutta ja on moderni edelleen. Sanotaan, että Säynätsalon päättäjät halusivat Aallolta rakennuksen, josta puhutaan aina. Niin puhutaankin.

Mitä Akaan päättäjät haluavat? Tätä miettivät he itse, mutta myös kaupunkilaiset. Työn alla on muun muassa hyvinvointikeskus, jonne keskitetään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Juhlapuheissa on jo sanottu, että rakennuksesta tulee jotakin aivan uutta. Suunnittelussa ovat olleet mukana niin kuntalaiset kuin sote-uudistusta Pirkanmaalla valmistelevatkin. Jos uusi maakuntahallinto tulee, ottaa se mielihyvin vastaan Akaan uuden keskuksen.

Samaan aikaa hyvinvointikeskuksen suunnittelun kanssa Viialassa kerätään adressiin nimiä terveyspalvelujen pysymiseksi taajamassa. Viialassa ollaan huolissaan asiasta, josta päätösvalta siirtyy pois. Olisi Akaan tulevaisuuden kannalta tärkeää, että tulevassa strategiassa on voimakkaita sitovia asioita Viialan taajaman hyvinvoinnin ja kaupallisen tulevaisuuden takaamiseksi. Pankkikonttorin pakeneminen paikkakunnalta ei saa olla lopun alku. Viialan keskustan rakentaminen täytyy saada liikkeelle.

Akaa hakee myös uutta kaupunginjohtajaa. Määräaikaiseen virkaan tuli monestakin syystä ymmärrettävästi vähän hakijoita. Kaupunginjohtajan virat eivät houkuttele. Akaassa on hallinto-oikeudessa tilanne, jossa valtuusto erotti johtajan luottamuspulan takia. Päätöksen tehneen valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen (sd) sanoi Akaan Seudulle, että luottamus ei palaa oikeuden päätöksellä oli se millainen hyvänsä.

Akaa haastattelee kaupunginjohtajan virkaan kolme hakenutta. Suostumuksensa virkaan on antanut myös Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, ensimmäinen piirtäjä. Suostumuksellaan Sarkkinen jatkaa vahvaa toimintaansa johtavana viranhalitijana. Hän on reippaasti arvostellut kaupunginjohtajan erottamista miettineelle toimikunnalle tämän viranhoitoa. Nyt veri punnitaan, koska muiden johtoryhmän jäsenten vastaukset olivat sitä sun tätä.

Niin moni asia kaipaa Akaassa modernia johtamista. Se ei ole käskyttämistä eikä lähimpien työtovereiden jatkuvaa aliarvioimista. Se ei ole poissa oloa joukkojen edestä. Moderni johtaja tekee työpöytänsä tarpeettomaksi, koska niin paljon asioita päätetään nyt ja varsinkin tulevaisuudessa kaupungintalon ulkopuolella.