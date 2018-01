Aluehallintovirastot ovat alkaneet myöntää uuden alkoholilain mukaisia käsityöläisoluen vähittäismyyntilupia. Lupien hakeminen käsityöläisoluen valmistuspaikoille tuli mahdolliseksi 1.1.2018, ja ensimmäiset lupapäätökset lähtivät Lounais-Suomen aluehallintovirastosta tiistaina 23.1.

Pirkanmaa kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueeseen samoin kuin Keski-Suomi ja Pohjanmaa. Ylitarkastaja Arto Pentti kertoo, että alueella on yhteensä 16 pienpanimoa, joista kuusi on hakenut käsityöläisoluen vähittäismyyntilupaa. Joukossa on myös akaalainen Hopping Brewsters, joka toimii Akaanportin yritystalossa Toijalan ABC-aseman naapurissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei ole myöntänyt vielä yhtään lupaa, ja ylitarkastaja Pentin mukaan niitä tuskin ehditään myöntää ainakaan tällä viikolla. Hopping Brewstersin kohdalla on menossa sama selvittely kuin muillakin panimoilla.

– Laissa on tiettyjä juttuja kuten se, onko heillä lisenssivalmistusta ja ovatko yhtiön osakkaat osakkaina muissa panimoalan yrityksissä. Toisen panimoyhtiön osakkeista ei saa olla yli 50 prosentin omistusta, eikä toisessa panimoyhtiössä saa olla prokuristina tai hallituksen jäsenenä, ylitarkastaja Pentti kertoo.

– Tuotetut litramäärät täytyy myös tarkistaa, samoin talousasioita, ettei ole verovelkaa ennen kuin lupia pystyy myöntämään.

Litramäärissä raja on puoli miljoonaa per vuosi.

– Sitä pidetään verotuksessa pienpanimona. Jos viime vuonna on ylittynyt 500 000 litran raja, silloin ei täytä pienpanimon vaatimuksia, jotka tässä laissa on. Siihen lasketaan kaikki yhtiön tuottamat alkoholit.

Sen mitä on tuotettu, saa myös myydä

Käsityöläisoluen vähittäismyyntilupa oikeuttaa valmistuspaikassa tuotetun, enintään 12 tilavuusprosenttia sisältävän käsityöläisoluen vähittäismyyntiin. Käsityöläisolut tulee valmistaa mallastetuista tai mallastamattomista viljatuotteista, ja sen valmistuksessa ei käytetä muita valmistusaineita kuin muiden kasvien jyviä, sokeria, humalaa ja muita käymiseen osallistuvia kasvinosia ja mausteita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan Arto Pentin mukaan vähittäismyyntiä varten pitää olla myyntitila, joka on selkeästi eriytetty valmistustiloista väliseinällä tai vastaavalla.

Vähittäismyyntiluvassa myyntiaika on kello 9–21, ja myyntimäärään suhteen erillisiä rajoituksia ei ole.

– Käsityöläisoluen määrissä sen mitä on tuotettu, saa myös myydä. Niin paljon kuin ihmiset ostavat.