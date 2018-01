Leijona Futsal haki kolme pistettä Vaasasta

Lauantain Vaasan reissu sujui leijonalaumalta väkevissä merkeissä. Joukkue taisteli kolme tärkeää pistettä Futsal-Liigan sarjataulukkoon, kun isäntäjoukkue Ruutupaidat kaatui jännittävän pelin jälkeen maalein 4–7 (2–4).

Vaasan pienessä hallissa nähtiin varsin viihdyttävä ja vauhdikas kamppailu. Leijona Futsal avasi maalihanat Mika Jussilan nopealla maalilla, mutta kotijoukkue ei tästä lannistunut. Se nousi yhtä nopeasti tasoihin ja samaa vauhtia 2–1-johtoasemaan.

Leijona Futsal näytti runsaslukuisen vieraskatsomon iloksi luonnettaan ensimmäisen kerran, kun se ei suostunut kotijoukkueen tahdinjakoon. Miikka Hurme tasoitti pelin tarkalla sijoituksella, ja eipä aikaakaan, kun vierasjoukkue tyylitteli jo 2–4-vierasjohdossa.

Vieraiden johtomaaleissa isoa roolia otti maalivahti Juho Laine. Ensin upea nousu Tatu Ahosen syötöstä ja laukaus vastustamattomasti alanurkkaan. Minuutti tästä, ja Laine nousi jälleen hyökkäysalueelle – nyt syöttö Petri Grönholmille, ja pallo taas pitseihin. Vierasjoukkue pääsi näin ansaitussa 2–4-johdossa tauolle.

Vaasalaiset nousivat tasoihin

Toiselle jaksolle Ruutupaidat lähti kovalla kirivaihteella. Se onnistui hiukan onnekkaastikin kavennuksessa heti jakson alkajaisiksi, ja kotijoukkue sai lisäbuustia peliin. Leijona Futsal jäi hiukan alakynteen, eikä se saanut omaa peliään rullaamaan hyökkäysalueella. Ruutupaidat sai painostuksen kääntymään tasoitukseksi ajassa 30.40, ja peli oli jälleen täysin auki.

Viimeiselle kymmenminuuttiselle lähdettiin siis tasalukemissa 4–4. Silloin Leijona Futsal näytti taas luonnettaan. Hyvä syöttökombinaatio pelasi Jovan Stankovicin avoimeen maalipaikkaan, ja Ruutupaidat-peluri joutui rikkomaan suoran punaisen kortin arvoisesti.

Seuranneen vapaapotkun jälkitilanteesta vierasjoukkueen parhaaksi valittu ja tehot 2+2 kerännyt Petri Grönholm runnoi maalin edestä vierasjohdon 4–5.

Tatu Ahonen pääsi syötönkatkosta kasvattamaan johdon lukemiin 4–6, ja Ruutupaidat lähti jahtaamaan kavennusta lentävän maalivahdin avulla.

Valmentaja oli ylpeä omistaan

Leijona Futsalin puolustuspeli maalivahti Juho Laineen johdolla oli kuitenkin löytänyt tässä kohtaa peliä oman tasonsa. Kuin kruunuksi vierasjoukkueen toisen jakson hienolle ja uhrautuvaiselle taistelulle Yasar Elbeller pääsi runnomaan heittäytymällä lukemiksi 4–7. Näissä lukemissa kuultiin myös päätösvihellys, joten kolme tärkeää pistettä matkasi akaalaisen bussin mukana Pirkanmaalle.

Leijona-koutsi Stankovic näki ottelun haastavana.

– Ruutupaidat on kova porukka erityisesti kotonaan. He tietävät miten Vaasan pienellä kentällä pitää pelata ja pystyvät kovalla taistelulla pitämään pelinsä vaarallisena. Olen kuitenkin ylpeä joukkueestani, kun löysimme viimeiseen kymppiin vielä voittovaihteen. Näytimme, että meidän rutiinitaso on noussut, ja pystymme kairaamaan tarvittavat maalit silloin kun niitä tarvitaan, Stankovic jutteli pelin jälkeen.

Leijona Futsal palasi siis Ilves-tappion jälkeen nopeasti voittokantaan. Uutta voittoputkea pyritään jatkamaan kahden pelin mittaiseksi ensi lauantaina kotihallissa, kun Riemu matkustaa Jyväskylästä vierailulle Monarille. Ottelu käynnistyy tuttuun tyyliin kello 14.