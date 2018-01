Futsal-sarjoissa on täysi tohina

Keskitalvi on käsillä, ja Suomen Palloliiton Tampereen piirin futsal-sarjat pyörivät kohti ratkaisupelejä. Akaasta aikuisten piirinsarjoissa pelaa viisi miesten joukkuetta ja kaksi naisjoukkuetta. Juniorijoukkueita puolestaan on täydet kymmenen. Tyttöjen sarjaankin saatiin edustus, jota ylpeästi kantaa TP-49:n 11-vuotiaat.

Aikuisista on seurattu tarkimmin kakkosdivisioonassa pelaavan Leijona Futsalin kakkosjoukkueen tekemisiä. Edelliskausista poiketen joukkue on kerännyt pinnoja myös vieraspeleissä. Nyt LeiF/2 on sarjassa kolmantena. Leijonien kolmosjoukkue majailee samalla sijalla omassa viitosdivisioonassaan. Ikämiehissä kolmesta joukkueesta LeiF:in KKI-35 johtaa omaa kahdeksan joukkueen sarjaansa.

TP-49 naisjoukkue ei kakkosdivisioonassa ole saanut parhaita tehojaan irti. Syykin on selvä. Yhteisharjoitukset ovat jääneet lähes minimiin, kun salivuoroja ei ole.

Junioreita piirinsarjoissa on poikien 7-sarjasta aina pojat 17-sarjaan. Sarjasijoitusten perusteella pojat -12- liigaa johtava TP-49:n joukkue on pelannut mainiosti. Pojat-17 sekä P-15-sarjoissa pelaavat TP-49:n ryhmät voivat myöskin olla suhteellisen tyytyväisiä kauden tähänastisiin pelipanoksiinsa. Nuorempi ryhmä on ykkösdivisioonassa kakkosena ja vanhempi ikäryhmä majailee omassa ykkösdivisioonassaan nelosena.