Akaa perii 11,40 euroa sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottokäynnistä

Akaan terveydenhuollossa on vuoden alusta otettu uutena maksuna käyttöön sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotosta perittävä käyntimaksu, jos kyseessä on 18 vuotta täyttäneen henkilön sairauden edellyttämä hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito tai seurantaan liittyvä käynti. Käynnin hinta on 11,40 euroa ja se peritään enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.

Vuosina 2016 – 2017 peritty hoitajan käyntimaksu haavahoidoista ja pistettävistä lääkehoidoista jää erillisenä maksuna pois käytöstä. Toimenpiteet sisältyvät jatkossa hoitajien käyntimaksuihin.

– Meillä oli kaksi vuotta käytössä injektion pistämisestä ja haavanhoidosta 11,50 euron toimenpidemaksu, joka perittiin niin monta kertaa vuodessa kuin toimenpide suoritettiin. Heille, jotka joutuvat käyttämään näitä palveluita, maksu muuttuu ystävällisemmäksi. Nyt hoitajan maksu peritään kolme kertaa vuodessa, vaikka käyntejä kertyisi enemmän kuin kolme, kertoo Akaan terveyskeskuksen va. johtava hoitaja Marja Lehtonen.

Hoitajan vastaanottokäynnin muuttuessa lääkärin konsultaatioksi myös hoitajan käyntimaksu muuttuu lääkärin käyntimaksuksi. Hoitajan käyntimaksu peritään vain yhdestä käynnistä päivän aikana, vaikka käyntejä olisi samasta syystä useampia.

Hoitajan käyntimaksua ei peritä ennalta ehkäisevästä neuvonnasta ja ohjauksesta, rokotuksista, mielenterveys- ja päihdepotilaiden lääkehoitoon liittyvistä käynneistä, alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämistä varten tarvittavasta todistuksesta tai rintamaveteraaneilta.

Lääkärin käyntimaksu laski Akaassa vuoden alusta 30 sentillä 20,60 euroon, joka peritään enintään kolme kertaa vuodessa.

Terveydenhuollon asiakasmaksuista päätti Akaan ja Urjalan muodostaman yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta joulukuussa. Yhteistoiminta-alueella asiakasmaksut ovat asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjen ylärajojen mukaisia. Tänä vuonna asiakasmaksut laskivat 10–80 senttiä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu 50,80 euroa peritään 15 vuotta täyttäneeltä lääkärin, hammashuollon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajan käyttämättä jättämisestä, jos siihen ei ole hyväksyttävää syytä.

Valkeakosken yhteispäivystyksen käynnistä peritään sairaanhoitopiirin päätöksen mukaan 35,30 euroa.