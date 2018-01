Rasin koulun oppilaiden väistötilat nousivat pääpuheenaiheeksi valtuuston keskiviikon kokouksessa, jossa valtuusto myönsi 332 000 euron lisämäärärahan Viialaan hankittavien siirtokoulutilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksiin. Brita Salmisen (vihr) tekemän muutosesityksen, joka koski väistötilaoption käyttöä, valtuusto hylkäsi äänin 24−10, 1 tyhjä.

Kaupunginhallituksen joulukuussa tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki vuokraa Parmaco Oy:ltä siirtokoulutilat 500 oppilaalle sekä taito- ja taitoaineille. Päätös sisältää myös option 150 + 150 oppilaan väistötiloista. Optioon ei ole tällä hetkellä määrärahaa.

Hanni Joronen jäi ilman vastausta

Kaupunginhallituksen 9. tammikuuta päättämässä lisämäärärahaesityksessä valtuustolle puhutaan Akaan Viialan koulujen väistötiloista, mutta lähtökohta hankinnalle on ollut Viialan yhtenäiskoulun väistötilatarve.

Valtuutettu Hanni Joronen (vihr) kaipasi tietoa hajallaan eri väistötiloissa olevien Rasin koulun oppilaiden tilanteesta. Joronen kertoi pyytäneensä 1. joulukuuta kiinteistöpäälliköltä selvitystä siitä, kuinka paljon maksaisi erillinen siirtokouluyksikkö Rasin koulun yhteyteen. Vastausta hän ei ole saanut. Joronen totesi lähettäneensä tiistaina asiasta uudelleen viestiä sivistysjohtajalle, kiinteistöpäällikölle ja tekniselle johtajalle.

− Ilman tätä selvitystä päätöksenteko olisi jälleen kerran osoitus kokonaisuuden unohtamisesta muutoinkin haastavassa tilanteessa. Kysynkin, onko tämä selvitys tehty, Joronen tiedusteli.

Va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori vastasi Joroselle, ettei hän tiedä selvityksestä eikä ole ollut tietoinen pyynnöstä. Sivistysjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja eivät olleet

paikalla valtuuston kokouksessa.

Brita Salminen (vihr) esitti, että talousarvion muutoksessa otetaan huomioon myös siirtokoulujen optio niin, että kaikille Viialan koulujen oppilaille, mukaan lukien Rasin koulun oppilaat, on tulossa terveet, pedagogisesti pätevät ja lainmukaiset tilat.

Siirtokoulut vaikuttavat talouteen pitkään

Sami Rajala (kok) totesi siirtokouluhankinnan olevan Akaalle taloudellisesti iso päätös, joka vaikutus ulottuu usealle vuodelle. Säästökohteiden jälkeenkin lisämäärärahasta aiheutuvaa katettavaa jää tälle vuodelle vielä 158 500 euroa. Rajalan mukaan Salmisen esittämän lisäyksen hyväksyminen valtuuston kokouksessa on hankalaa, koska tietoa kustannuksista ei ole.

− Itse jään kaupunginhallituksen jäsenenä odottamaan, että sivistyslautakunnalta tulee jonkinlainen esitys väistötiloista. Ja toivon tietenkin, että se tulee mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi olisi syytä laskea, kuinka paljon uusiin siirtokouluihin oppilaita mahtuu ja kuinka paljon Rasin oppilaita voidaan sijoittaa Parmacon yksiköihin, joita ollaan tilaamassa. Kokonaisuus olisi hyvä ottaa hallintaan jälleen kerran.

Rasilaiset haluavat tilat Rasille

Brita Salmisen esitystä kannattanut Janita Puomila (kok) kertoi saaneensa useita sähköposteja Rasin oppilaiden perheiltä. Kaupunginhallituksessa Janita Puomila esitti option käyttämistä tilojen hankkimiseksi Rasin koulun oppilaille ja kaikkien siirtokoulurakennusten sijoittamista toistensa läheisyyteen Viialan yhtenäiskoulun yhteyteen. Puomilan esitys hävisi kaupunginhallituksessa äänin 9−2.

− Ymmärrän rasilaisten vanhempien huolen. Koulumatka pitenee aika paljon, eikä Rasin koulua ole virallisesti missään kohtaa lopetettu. Palaute on ollut sitä luokkaa, että rasilaisille pitää olla Rasilla omat tilat.

Heli Piiraisen (vihr) mukaan Rasin oppilaat opiskelevat huonommissa oloissa kuin yksikään muu akaalainen oppilas. Samalla hän huomautti, ettei valtuusto voi puuttua operatiiviseen toimintaan eikä päätä siitä, ketkä oppilaat siirtokouluihin menevät, vaan se kuuluu sivistysjohtajalle ja rehtoreille. Option käytön osalta valtuutettu toivoi selvyyttä Viialan koulurakennusten tilanteesta.

− Meillä on isoja asioita edelleen auki. Keskustan koulun tilanne on auki, päätöksenteko Hirvialhon koulurakennuksen kohtalosta on auki ja päätöksenteko Rasin kiinteistön kohtalosta on täysin auki. Ennen kuin voidaan tehdä option kanssa yhtään mitään, ainakin osa näistä tulee olla päätettynä. Se päätöksenteko on poliittista.

Kouluverkkoselvitys tuo hintalaput kouluille

Mervi Pulkkinen (kesk) muistutti, että vaikka päätösesityksessä puhutaan Viialan koululaisista, valtuusto on päättämässä lisämäärärahasta 500 oppilaan siirtokoululle.

− Viialassa on kuitenkin yli 800 oppilasta, jotka täytyisi huomioida. Mutta nyt päätetään siitä, mistä on päätösesitys.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä (kd) kertoi Rasin koulun tilanteen olevan esillä lautakunnassa 8. helmikuuta. Setälän mukaan samaan aikaan meneillään on kaksi prosessia: kouluverkkoselvitys ja akuutti väistötilatarve.

− Kouluverkkoselvityksessä valmistuu hintalappu sille, mitä Rasin koulun säilyttäminen maksaa eli se, että Viialan taajamassa olisi yksi tai kaksi koulua. Toinen asia on se, että Rasin oppilaat ovat nyt siellä sun täällä ja Keskustan koulun oppilaita huonommassa asemassa tilojen suhteen. Syksyllä 2018 pitää päästä tilojen suhteen siihen, että Viialan alueella on tasa-arvoinen tilanne. Ilman muuta heille täytyy löytyä hyvät tilat, Setälä sanoi.

Setälän mukaan päätöksentekoon tiloista vaikuttaa muun muassa se, onko Rasin koulu uusi puoli käytettävissä.

− Se on todennäköisesti tällä hetkellä Viialan parasta koulutilaa. En tiedä, kuinka hyvää, mutta joka tapauksessa tutkimisen arvoinen. Jos on oikein tarkkaan lukenut Vahasen tutkimuksen, voisi olla mahdollista, että uusi puoli saadaan pelastettua omalla iv-koneella ja eristettyä vanhasta puolesta. Se kannattaa ilman muuta ensin selvittää, onko Rasin koulusta mitään käytettävissä. Ja jos on, se puoltaa sitä, että siirtotiloja hankittaisiin sinne päähän.

Timo Saarinen (sd) toivoi aikaa suunnitelmien ja selvitysten tekemiseen.

− Asiat kerrallaan. Meidän pitää saada suunnitelma ja selvittää, onko vanhoissa rakennuksissa käyttökelpoisia osia. Antakaa nyt aikaa. Tehdään nyt tämä päätös, kuten on sovittu jo viime vuonna. Ei tehdä tähän nyt aukkoa, muuten täytyy aukoa monta muutakin asiaa.

Menoesitykset on myös katettava

Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) edellytti Brita Salmiselta esitystä siitä, mistä rahat lisäkuluihin otetaan. Salmisella ei ollut vastausta kulujen kattamiseen, mutta hän arvioi esityksensä option käytöstä tarkoittavan noin 150 000 euron lisäystä pohjaehdotukseen.

Jaakko Leinonen epäili summan riittävyyttä. Talousjohtaja Mari Puhka-Suden mukaan option kustannusta on mahdotonta tässä vaiheessa arvioida.

− Jos osa-alueen kolme optiota käytetään, pitäisi se valmistella ja tuoda hallitukseen päätöksentekoon, talousjohtaja totesi.

Lopulta Brita Salminen veti alkuperäisen esityksensä pois ja korvasi sen esityksellä, että toisen option valmistelu ja tarvearvio aloitetaan pikaisesti. Häntä kannatti Janita Puomila.

Jukka Saari (vas) ihmetteli esityksen tarpeellisuutta.

− Sivistyslautakunnan puheenjohtaja selvensi, miten asia on etenemässä. En lähtisi valtuustossa tekemään päätöstä, joka on parhaillaan tapahtumassa.

Heli Piiraisen mukaan hyväksymällä Brita Salmisen esityksen valtuusto osoittaa tahtonsa ja varmistaa asioiden etenemisen.

− Valtuusto osoittaa mahdollisella päätöksellä, että näin tulee tapahtumaan ja kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että kannamme huolta ja vastuuta. Kun ollaan siinä tilanteessa, että puhutaan lisäeuroista, kaupunginhallitus esittää ne valtuustolle ja osoittaa myös kohdat, mistä rahat otetaan.

Mervi Pulkkinen teki ponnesta valtuustoaloitteen

Äänestyksessä Brita Salmisen esitys option valmistelun ja tarvearvion aloittamisesta hävisi äänin 24−10, 1 tyhjä. Häviölle jäivät Salmisen lisäksi Heli Einola-Virtanen (ps), Hanni Joronen (vihr), Heli Piirainen (vihr), Mervi Pulkkinen (kesk), Janita Puomila (kok), Marko Kivi (ps), Jukka Saari (vas), Jaana Saramies (vihr) ja Maija Toivonen (kok). Tyhjää äänesti Mika Setälä (kd).

Sivistyslautakunnassa istuva Mervi Pulkkinen esitti päätökseen pontta, että Rasin koululaisille yhtenäisten väistötilojen valmistelu käynnistetään välittömästi, viimeistään sivistyslautakunnan kokouksessa 8.2.2018.

− Tällä ponnella pyydetään, että meille lautakuntaan tuodaan jonkinnäköinen esitys näistä yhtenäisistä väistötiloista eikä jälleen kerran jotain sieltä täältä ja tuolta. Sitähän tällä haetaan, parempaa valmistelua lautakuntaankin, Pulkkinen perusteli.

Ponsi ei saanut taakseen vaadittua 18 valtuutettua. Ponnen tultua hylätyksi Pulkkinen jätti asiasta samansisältöisen valtuustoaloitteen.

Pneumokokkirokotteet ja ikäihmisten liukuesteet joutuivat leikkuriin

Akaan kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on valtuuston keskiviikkona tekemän määrärahalisäyksen jälkeen varattu 2 098 100 euroa Viialan koulujen väistötiloihin. Yli kahden miljoonan euron summa sisältää sekä jo käytössä olevien siirtorakennusten sekä tulevien Parmaco Oy:ltä tilattavien 500 oppilaan ja taito- ja taideaineiden siirtokoulurakennusten perustamis- sekä vuokra- ja ylläpitokustannukset. Valtuusto on sitoutunut huomioimaan rakennusten vuokra- ja ylläpitokustannuksiin tarvittavat määrärahat myös myöhempien vuosien talousarvioissa. Vuonna 2019 tarve on 1 921 400 euroa ja vuonna 2020 1 880 500 euroa.

Valtuuston keskiviikkona päättämän 332 000 euron määrärahalisäyksen kattamiseksi talousarviosta poistetaan omaishoidettavien ja omaishoitajien pneumokokkirokotteeseen varatut 42 800 euroa sekä yli 75-vuotiaiden liukuesteisiin varatut 45 000 euroa. Lisäksi valtionosuuksien tuloarvioita korotetaan 101 500 eurolla. Leikkausten jälkeen katettavaa jää tälle vuodelle vielä 158 500 euroa, mikä huomioidaan uutta talouden tasapainotusohjelmaa laadittaessa.