Akaan hyvinvointikeskuksen toteutumisessa otettiin keskiviikkona iso askel, kun hankintakilpailun tarjouspyyntö julkaistiin hankintakanava Hilmassa. Nyt kilpailutettava hankinta sisältää uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja toteuttamisen sekä rakennuspaikalla olevan vanhan huoltorakennuksen purkamisen.

Neuvottelumenettelyllä käytävän kilpailun voittaja päätetään kesäkuussa 2018. Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy valitun toteuttajan kanssa elokuussa, ja toteutusvaiheeseen päästään alkuvuodesta 2019. Hyvinvointikeskus otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Akaan uusi hyvinvointikeskus rakennetaan Toijalan rautatieaseman läheisyyteen Matinpuiston kentälle. Uudisrakennushankkeen laajuus on noin 6 000 neliötä, ja siitä on tulossa kaksikerroksinen. Kakkoskerroksen yläpuolelle on suunniteltu teknisiä tiloja ja kellariin sosiaalitilat ja arkisto.

Kun hyvinvointikeskus valmistuu, valtaosa Akaan sosiaali- ja terveyspalveluista kuten Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken terveysasemien toiminta siirtyy sinne.

165 työntekijää ja 300 asiakasta päivässä

Hyvinvointikeskukseen tulee tilat lääkärien ja hoitajien kiireettömälle vastaanottotoiminnalle, akuuttivastaanottotoiminnalle, laboratoriolle ja röntgenille, fysioterapialle ja apuvälinekeskukselle. Saman katon alta löytyvät jatkossa myös äitiys- ja lastenneuvolat, aikuisneuvolat, suun terveydenhuolto, sosiaalitoimi, kotihoidon tukipiste sekä hallinto ja tukitoiminnot.

Aulaan tulee odotustilojen lisäksi kahvio asiakastiloineen sekä monikäyttöiset neuvottelutilat.

Akaan hyvinvointikeskuksessa palvellaan päivittäin keskimäärin kolmeasataa asiakasta. Hyvinvointikeskuksen henkilöstön määrä tulee olemaan noin 165, joista kotihoidon henkilöstöä on noin 55.

Vaatimuksena kolme referenssirakennusta

Hankintakilpailuun osallistuvilla tulee olla vähintään kolme vastaavaa uudisrakennuskohdetta viimeisen viiden vuoden ajalta. Vastaavaksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 6 000 neliön asiakas- ja palvelukäyttöön tarkoitetut terveyskeskukset, hyvinvointikeskukset, sairaalat ja vastaavat. Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä.

Hankintakilpailuun osallistuvan on pitänyt olla referenssihankkeissa pääurakoitsija, ja hankkeiden tulee olla toteutettu Suomen olosuhteita vastaavissa olosuhteissa. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, kaikkien jäsenten referenssit voidaan laskea yhteen.

Kansalaisten ja käyttäjien kommentit huomioidaan

Akaan kaupunki esitteli viime marraskuussa hyvinvointikeskuksesta kolmea eri luonnosta yleisötilaisuudessa Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Projektipäällikkö Ari Kulmalan mukaan kuntalaisilta tuolloin saatu palaute on huomioitu jatkosuunnittelussa.

Suunnittelua on jatkettu silloisen ykkösvaihtoehdon eli U-kirjaimen muotoisen rakennuksen pohjalta. Nykyisessä luonnoksessa rakennus on lähellä Ryödintietä, ja pysäköintialue on hyvinvointikeskuksen ja Hämeentien välissä.

– Luonnokset ovat nyt henkilöstöllä eri yksiköissä, ja sieltä kerätään käyttäjien kommentteja. Kommentit huomioidaan jatkosuunnittelussa, kertoo projektipäällikkö Ari Kulmala.

Akaan kaupunki on tämän vuoden talousarviossaan ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelmassa varannut hyvinvointikeskuksen tekemiseen 11,3 miljoonaa euroa. Ari Kulmalan mukaan kaiken takana on kustannusten pitäminen hallinnassa, mutta muutakin mietitään.

– Toiminnallisuus on ollut koko ajan erittäin merkittävässä roolissa, samoin muuntojoustavuus ja terveellisyys. Haemme pitkäkestoista ratkaisua.