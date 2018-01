Presidentin päätehtävä on johtaa ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen ja pääministerin kanssa. Keskustan Matti Vanhasella on ehdokkaista ainoana pitkä kokemus Suomen ulkosuhteiden ja erityisesti Euroopan unionin politiikan hoidosta pitkäaikaisen pääministeriytensä ansiosta. Hän tuntee hyvin kansainvälisten ratkaisujen yhteydet ja vaikutukset maahamme. Vanhanen on arvostettu yhteistyökykyisenä johtajana niin EU:ssa kuin Venäjälläkin. Tällä perusteella Pirkanmaan Keskustan lempääläläinen puheenjohtaja Tuukka Liuha soisi Vanhasesta saatavan seuraavan valtionpäämiehen.

Tuukka Liuha nostaa esille tasavallan presidentin merkittävän roolin maamme kansainvälisen tunnettuuden vahvistajana. Hänen mukaansa presidentti voi toimia ovien avaajana pirkanmaalaisille yrityksille, jotka hakeutuvat kehittyville markkinoille.

– Maakunnassamme on merkittävä määrä vientiyrityksiä, jotka toimivat perinteisillä aloilla ja nousevilla uusilla toimialoilla. Teknologia- ja palveluvienti on hyvässä kasvussa. Lisäksi Tampere3:n ansiosta maakuntamme on vahvasti kansainvälisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä, lempääläläiskannattaja sanoo.

Liuhan mukaan parhaillaan menossa oleva presidentinvaalikampanja nostaa esiin eri ehdokkaiden välisiä eroja.

– Keskustan ja Matti Vanhasen linja poikkeaa selkeästi esimerkiksi Suomen jäsenyyttä NATO:ssa tukevasta Kokoomuksen politiikasta. Keskustan presidenttiehdokkaan läpimeneminen vahvistaisi maamme pitkäaikaista linjaa sotilaallisesti puolueettomana maana.

Liuhan presidentti on vahva arvojohtaja, joka kykenee yhdistämään kansan yhteisrintamaan vaikeidenkin hetkien äärellä.

– Presidentin on tuotava esille yhteiskuntamme haasteita, hän näkee.