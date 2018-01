Onnellinen elämä

Elämme jänniä aikoja suomessa. Nimittäin presidentinvaalit ovat lähellä, ja pian saamme tietää kuka maatamme johtaa seuraavat kuusi vuotta.

Gallupien mukaan nykyinen presidentti Sauli Niinistö voittaisi vaalit suurella todennäköisyydellä. Katselin presidenttiehdokkaiden vaalisloganeita. Niinistön slogan on ”rauha ratkaisee”. Hänen mielestä ajatus on lopulta hyvin yksinkertainen: rauhan tila takaa meille parhaan mahdollisuuden onnelliseen elämään.

Näinhän se pitkälti menee. Varsinkin, jos on rauha Jumalan kanssa.

Uskovien piireissä on tapana toivotella toisilleen rauhaa. Sillä halutaan toivottaa toiselle ennen kaikkea mielenrauhaa ja rauhantilaa yleensä. Usein kohdatessa toisemme tervehdimme toisiamme erilaisilla tervehdyksillä vain keskustelun avaamiseksi ilman sen suurempia tarkoituksia. Jos kumminkin aina tarkoittaisimme toiselle tervehdyksemme sanoja, mikäpä olisi sen parempaa, kuin toivottaa toiselle Jumalan siunausta ja rauhaa.

Joskus tuntuu, että isossa maailmassa on unohdettu rauha-sanasta u-kirjain pois. Rauha-sana muuttuukin hieman, mutta saa ihan eri merkityksen: raha.

Onko siinä sanassa avain onnelliseen elämään? Joidenkin mielestä on ja vain raha ratkaisee. Kuitenkaan elämän perustaminen pelkästään rahan varaan ei tuo rauhaa vaan lopulta rauhattomuutta. Onkin tärkeää, mitä elämässämme tavoittelemme. Onko se esimerkiksi rauhaa vai rahaa? Tavoitteemme määrittelee paljon käyttäytymistämme. Tavoite ja päämäärä on tärkein, mutta myös matka sinne on tärkeä.

Jeesus antoi hyviä ohjeita meille elämänmatkallemme. Yksi näistä ohjeista löytyy raamatusta kohdasta 1. Pietarin kirje 2:10-11: ”Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.”

Varmasti jokainen ihminen haluaisi elää onnellista elämää rauhasta käsin, ennen kaikkea mielenrauhasta käsin. Asiat ympärillämme voivat edetä vauhdilla, ja arki kuluu nopeasti. Välillä voi tuntua, että rauha on kaukana elämästämme. Yllä oleva raamatunpaikka kehottaa meitä kaiken keskellä etsimään rauhaa. Syvin rauha elämäämme tulee Jumalan kautta. Kun lakkaamme murehtimasta sekä päästämme irti turhista asioista ja annamme kaikki ajatuksemme ja elämämme Jumalan käsiin, Hän antaa meille rauhan. Raamattu lupaa: ”Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:7)

Tämä rauha myös varjelee meitä pysymään oikealla tiellä. Rauhan keskeltä on helpompi rukouksissakin kuulla Jeesuksen ohjeita ja pysyä oikealla tiellä.

Rauha elämässämme on seurausta oikeista valinnoista ja ratkaisuista. Kun päästämme Jumalan elämäämme sekä tahdomme sydämestämme tehdä hyvää lähimmäiselle ja etsiä oikeat ratkaisut asioihin, niin löydämme oikean tien onnelliseen elämään.

Elämä on valintoja täynnä. Iso valintamme on tulossa presidentinvaaleissa ja rukoillaan, että tuleva presidenttimme saa johtaa suomea rauhassa ja rauhanajassa.

Haluan toivottaa sinulle onnea ja rauhaa vuodelle 2018.

Pasi Jokiaho

Viialan helluntaiseurakunta