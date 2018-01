Pirkanmaan Lehtitalon paikallislehdet Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Sydän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset julkaisevat tänään presidentinvaaleista yhteiset teemasivut. Tulemme uudella kulmalla paikallisesti mukaan tärkeään valtakunnalliseen asiaan. Lehtitalon maakuntakoordinaattori Matti Pulkkinen on haastatellut kaikki ehdokkaat ja etsinyt heille myös kainalojutuiksi kannattajat. Paikallislehdet, jotka tällä hetkellä ovat Suomen voimakkaimpia ja luetuimpia medioita, voivat yhdessä toimien olla valtakunnallisia ja toki myös maakunnallisia foorumeita vaalityössäkin.

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Tulevia vaaleja sanotaan läpihuutojutuksi tai välivaaleiksi. Sekin on huomattu, että ainakin osa ehdokkaista käy jo eduskuntavaaleja. Istuvan tasavallan presidentin asema on toki vahva, mutta sen ei pidä antaa hämätä. Tasavallan presidentti on ennen muuta ulkopolitiikan johtaja, ja nyt koskaan on aika keskustella Suomen ulkopolitiikasta. Istuva presidentti voidaan nyt haastaa ja hänen pitää ottaa haaste vastaan.

Entäpä arvojohtajuus? Mitkä ovat ne arvot, joita valittavan presidentin halutaan johtavan. Arvojohtaja on aika voimakas tehtävänimike yhteiskunnassa, joka on entistä heterogeenisempi ja monikulttuurisempi. Suomen rajoja ei saa kiinni, vaikka niin haluaisimme. Nuoret lähtevät opiskelemaan tai työn perässä maailmalle. Myös tänne tullaan ja tänne jäädään. Täällä on pysyvästi pakolaisiakin. On hyvin monenlaisia kannatettavia arvoja, joita pitäisi johtaa. Yhteinen nimittäjä kaikille arvoillemme voisi olla vaikkapa vapaus. Vapaus ajatella, osallistua tai olla osallistumatta. Vapaus lähteä ja tulla. Vapaus sanoa.

Sata vuotta sitten Akaa oli aivan toisenlainen paikka kuin tänään. Juuri itsenäistynyt Suomi oli ajautumassa sisällissotaan, mikä totta kai näkyi rautatien läheisyydessä. Kaiken lisäksi oli pula ruoasta ja työstä, joka lisäsi vastakkainasettelua. Tilanne räjähti käsiin tunnetuin seurauksin. Molemmin puolin luultiin naivisti, että vapaus saavutettaisiin asein. Kylmäkosken kirkossa keskustellaan vuoden 1918 tapahtumista Akaassa ja laajemminkin tänään kello 18 alkaen.

Teini-iän kynnyksellä olevia nuoria kiertää kylää pimenevässä illassa pienet reput selässä. Kun huppari on hyvin silmillä, ei edes kasvoja näe. Rautatieaseman hallissa on lämmintä ja siellä ollaan niin kauan kuin saadaan. Lämmintä saadaan myös nuotiosta Lastumäessä, jossa palaa lähialueiden taloista näpistettyjä pihakalusteita. Oikeus on keskikaljahuurussa otettu omiin käsiin. Presidentinvaaleissa keskustellaan pontevasti nuorten syrjäytymisestä ja yhteiskunnan jakautumisesta menestyjiin ja menettäjiin.

Nämä ovat tärkeät vaalit keskustella ulkopolitiikan ohella myös muista tärkeistä asioista. Syrjäytyminen on tosiasia ja siihen eivät puheet enää auta. Tarvitaan tekoja. Tasavallan presidentti on tekijäksi yksinäinen, syrjäytymisen torjujiksi tarvitaan meitä kaikkia. Me emme välitä ja annamme asioiden olla. Meidän valitsemat päättäjät tekevät toisin kuin ehkä toivomme. Me olemme ahneita.

Vallankumouksella on uskottu maailmansivu saatavan paremmat olot ja valta sorretuille. Teoriassa asia voi olla näin, mutta käytännössä moniarvoinen demokratia pystyy halutessaan ratkaisemaan yhteiskunnalliset ongelmat kivääriä paremmin. Valta on kansalla, vaikka sen uskominen on kovin vaikeaa. Äänestäminen on vallankäyttöä.