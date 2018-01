Hanna Ekola esiintyy sunnuntaina Viialan kirkolla  

Ensi sunnuntaina 21.1. kello 17 vietetään Viialan kirkolla Akaan Nordintiellä Entisten nuorten majataloiltaa teemalla Uskon askelissa. Musiikkivieraaksi saapuu pitkän linjan laulaja, lauluntekijä ja runoilija Hanna Ekola.

Ekola astui aikoinaan Villihevosia-laulullaan koko kansan sydämeen. Hänen lauluissaan kuuluu toivo, lepo ja ilo sekä myös suru, joka on kohdattava. Yli kymmenen äänitettä urallaan tehnyt Ekola esiintyy Viialan kirkolla yhdessä pianisti Virpi Lahden kanssa.

Illan puhuja tulee Helsingistä. Hän on Suomen Lähetysseuran sidosryhmäpäällikkö Janne Keränen. Pitkältä Afrikan-matkalta palannut Keränen pohtii, miten evankeliumin sanoma tavoittaa meidät tänään hektisen arkemme äärellä.

Akaan seurakunnan aikuistyön järjestämä Entisten nuorten majataloilta kutsuu kaikenikäisiä ihmisiä nauttimaan illan antimista. Majatalon yhteislauluja säestää houseband, ja illassa kuullaan myös seurakuntalaisen puheenvuoro. Lapsille on pyhäkoulu ja yli 10-vuotiaille oma Backstage-klubi alakerrassa. Tarjolla on kahvitus ja suolapalaa. Majataloon on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen