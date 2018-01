Akaan uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi etenee. Määräaikaan mennessä kaupunginjohtajan virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista haastatteluun valintatyöryhmä on kutsunut Tero Jokilehto, Jouni Koski ja Riku Siren. Haastattelut tehdään perjantaina 2. helmikuuta.

Kaupunginjohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Prosessin etenemistä vaikeuttaa se, että virasta viime vuoden toukokuussa erotettu kaupunginjohtaja Aki Viitasaari on valittanut valtuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja tämä asia on kesken. Hallinto-oikeuden päätös on luvattu tammikuun aikana ja nyt määräaikaisena kaupunginjohtajana toimii kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori.

Vuonna 1966 syntynyt Tero Jokilehto on suorittanut merikapteenin ylemmän ammattitutkinnon Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntijana. Ministeriössä Jokilehto on aiemminkin toiminut erityisasiantuntijana ja yksikön päällikkönä. Hän on ollut välillä myös Suomen pysyvän edustajan sijainen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuosina 2015–2017. Tero Jokilehto asuu Tampereella.

Akaassa asuva Jouni Koski on syntynyt vuonna 1966. Hän on Tampereen yliopistossa 2014 väitellyt filosofian tohtori, joka työskentelee tällä hetkellä Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on ollut saman oppilaitoksen koulutusalajohtaja 2007, aluerehtori vuodesta 2008 ja vararehtori 2011–2014. Jouni Koski on työskennellyt myös Hämeen ammattikorkeakoulussa koulutusohjelmavastaavana 2002–2003 ja koulutusohjelmajohtajana 2004–2007.

Hallintotieteiden maisteri Riku Siren on syntynyt 1974 ja työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä Pirkanmaan liitossa. Hän on virkavapaalla Ylöjärven kaupungin kehitysjohtajan tehtävästä vuoden 2018 loppuun. Siren on toiminut Huittisten kaupungin teknisenä johtajana vuosina 2008–2012, Vampulan vs. kunnanjohtajana vuosina 2007–2008 ja Riihimäen kaupungin hallintopäällikkönä vuosina 2005–2007. Riku Siren asuu Tampereella.

Kolmen haastateltavan lisäksi valintatatyöryhmän kiikarissa on Akaan Seudun saamien tietojen mukaan myös virkaan suostumuksensa antaneita.

Akaan uuden kaupunginjohtajan valitsee valtuusto. Mikäli hallinto-oikeus kumoaa Aki Viitasaaren irtisamonisen, on mahdollista, että hän palaa hoitamaan virkaansa. Tällöin uuden kaupunginjohtajan haku keskeytyy.