Rumpujen paukutus kutsui viime perjantaina Toijalassa ihmisiä katsomaan Perussuomalaisten presidenttiehdokasta Laura Huhtasaarta, joka pyörähti vaalikiertueellaan Osuuspankin edustalla. Paikalle saapuikin mukavasti ihmisiä. Puurotykistä katosi vierailun aikana noin 150 annosta riisipuuroa.

Huhtasaari on vaalien nuorin ja kokemattomin ehdokas, mutta hän otti yleisönsä esiintymällä itsevarman karismaattisesti. Pääsääntöisesti hän sai paikallaolijoilta positiivista palautetta, mutta nuoren pojan kysymyskään: ”Miltä susta sitten tuntuu, kun Niinistö valitaan presidentiksi?”, ei hätkähdyttänyt ehdokasta.

– No ei sitä kyllä valita, kuului Huhtasaaren vastaus.

Kansanedustajana vuodesta 2015 toiminut Huhtasaari kertoi yleisölleen, että suomalaiset saisivat hänestä isänmaallisen presidentin. Hänen mielestään Suomen tasavallan presidentin ja jokaisen poliittisen päättäjän pitäisi sanoa, että suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi menevät kaiken muun edelle.

– Piikki auki suomalaisille, piikki kiinni paperittomille! Huhtasaari huusi.

Hänestä on sairasta, että paperittomille tarjotaan Suomessa esimerkiksi hammashuoltoa maksutta. Samaa huoltoa, josta suomalaisten on maksettava. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin faniksi tunnustautunut Huhtasaari jatkoi kommentoimalla terveydenhuoltoasiaa viitaten idolinsa sloganiin: ”Make Finland normal again”.

Nato lisäisi jännitteitä

Laura Huhtasaari vastustaa avoimesti Euroopan unionia ja haluaisi Suomen eroavan siitä. Myös liittovaltiokehitys pitäisi lopettaa ja Suomen liittyminen Natoon estää. Huhtasaari haluaisi pitää Suomen kaikkien suurvaltojen ristiriitaisuuksien ulkopuolella ja sotilaallisesti liittoutumattomana.

– Tällä hetkellä on niin jännittyneet tilanteet, että Nato-jäsenyys vain lisäisi jännitteitä. Nyt on parempi, että teemme yhteistyötä joka ilmansuuntaan ja teemme ystävällismielistä ulkopolitiikkaa. Oma puolustus pitää olla todella hyvässä kunnossa. Silloin kun oma puolustus on hyvässä kunnossa, niin silloin sillä diplomatiallakin on tehoa, Huhtasaari uskoo.

Sen sijaan maamiinat Huhtasaari haluaisi ottaa käyttöön puolustuksellisista syistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi Ottawan miinakieltosopimuksesta irtautumista. Siitä ehdokkaan mukaan on helppo irtautua yksipuolisella ilmoituksella.

Maamiinojen käyttöönottaminen ei Huhtasaaren mielestä lisäisi jännitteitä. Hänestä sotilasliittoon liittyminen on täysin eri asia kuin oman puolustuksen parantaminen.

– Asejärjestelmien uusiminen tai muu vastaava rinnastuu tähän. Lisäksi jalkaväkimiinat ovat perinteisesti olleet tärkeä osa Suomen puolustusta.

Terrorismi uhkaa

Suomen kannalta suurimmaksi ulkopuolelta tulevaksi uhaksi Huhtasaari näkee tällä hetkellä terrorismin. Hän nostaa esimerkiksi hiljattain Tukholmassa metroasemalla tapahtuneen käsikranaatin aiheuttaman räjähdyksen.

– Kyllä ne kranaatit pitää pysäyttää rajoilla, eikä niin, että meillä on rajat auki, ja kuka tahansa voi tulla Suomeen ja tehdä täällä mitä hyvänsä. Tämä on turvallisuusuhka, että meillä on rajat auki ja terrorismi-iskun uhka on Suomessa nyt kohonnut.

Kysymykseen, uskooko Huhtasaari mahdollisuuksiinsa tulla valituksi Suomen tasavallan presidentiksi, hän vastaa myöntävästi ja kertoo olevansa tosissaan kisassa mukana. Paikalla järjestelyissä auttanut Akaan kaupunginvaltuutettu Heli Einola-Virtanen (ps) kehuu Huhtasaarta kovaksi naiseksi ja hyväksi haastajaksi.

– Suomi tarvitsee naisen, jolla on vahvoja mielipiteitä. Toivon ja odotan, että hän pääsisi toiselle kierrokselle, Einola-Virtanen sanoo.

– Äänestysaktiivisuus sataa perussuomalaisten laariin, uskoo akaalainen Aki Andersson.