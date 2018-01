Lentopalloilu voi viedä maailmalle

Lentopallo on maailman kymmenen harrastetuimman urheilulajin joukossa. Lajia pelataan 220 maassa, rekisteröityjä lentopalloilijoita on yli 200 miljoonaa ja arvioitu harrastajamäärä on yli miljardi.

Kilpailumuotona lentopallon suosioon vaikuttaa varmasti pelin nopeus. Kun kaksitoista pelaajaa tekee töitä pienellä kentällä ja katsojat pääsevät seuraamaan vauhdikasta toimintaa aivan lähietäisyydeltä, katsottavaa riittää. Pelaajat ehkä nauttivat siitä, että lentopallossa ei olla kontaktissa vastustajaan. Esimerkiksi kori- ja käsipallossa kontaktitilanteet seuraavat toisiaan ja mustelmia tulee väkisinkin.

Harrastusmuotona lentopallo on miellyttävä myös siksi, että sitä voivat saman aikaisesti harrastaa eri ikäiset ja kokoiset pelaajat pelin siitä kärsimättä. Kunhan vastakkain ovat taidollisesti suurin piirtein samantasoiset joukkueet, jokainen pääsee nauttimaan monipuolisesta liikunnasta.

Lajin suosion myötä siinä menestyminen on huomattavan vaikeaa. Arvoturnauksiin – myös EM-turnauksiin – karsitaan usean vuoden ajan ja taso on erittäin laaja. Jo pääsy maanosan mestaruusturnaukseen on maininnan arvoinen suoritus.

A-Volley on tunnettu seura myös Suomen ulkopuolella

Jo vuosien ajan akaalainen lentopallon erikoisseura A-Volley on ollut esillä myös kansainvälisesti. Vuosituhannen alussa A-Volley järjesti vuosittain A/B-ikäisille pojille kansainvälisen Leomuovi-turnauksen, jossa oli mukana useita maajoukkueita ja kovia seurajoukkueita muualtakin kuin Suomesta.

A-Volley on harjoitellut ja käynyt turnauksissa sekä Virossa että Latviassa. Seuran kasvatit ovat esiintyneet Suomen juniorimaajoukkueissa ja puolustusvoimien lentopallojoukkueissa ulkomailla. Seuran monivuotinen aktiivitoimija Risto Lahti korostaa kansallisen menestyksen ohella mahdollisuuksia kansainvälisyyteen.

– On juniorien kannalta erittäin hienoa, että lentopallo tarjoaa mahdollisuuden tutustua ulkomaihin ja ulkomaalaisiin urheilijoihin. Ja niinhän se on myös valmentajien kohdalla. Itselläni tuskin olisi niin runsaasti hyviä ystäviä Virossa, Latviassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa, jollen olisi aktiivisesti pyrkinyt lisäämään A-Volleyn kansainvälistä toimintaa.

Jere Tikkala hakee maajoukkuepaikkaa

Jere Tikkala on viimeisin juniorien maajoukkueeseen tyrkyllä oleva A-Volleyn kasvatti. Vuonna 2003 syntynyt yleispelaaja on valittu tulevan alkukesän maajoukkuerippikouluun Kuortanelle.

– Kesäkuun 12. päivä pitäisi ilmoittautua Kuortaneella, johon Lentopalloliitto on keskittänyt poikien maajoukkuevalmennuksen. Siellä pitäisi sitten näyttää kyvykkyytensä, jotta paikka nuorten maajoukkueessa irtoaisi, sanaili vaatimattoman oloinen Tikkala Toijalan Monitoimihallissa.

Nuorukainen on käynyt Monarilla Akaa-Volleyn mestaruusliigamiehistön harjoituksissa aina, kun liigajoukkueen valmentaja Lauri Tihiselle ja nuorten sarjapelien aikatauluihin on sopinut.

– Tiiviistähän tämä on ollut. A-Volleyssa meillä on B-juniorien joukkue. Lisäksi olen pelannut Salon Viestissä C-junioreissa, kun kotikylästä ei C-junnujoukkuetta ole saatu kasattua, jatkoi Tikkala.

Tikkala ei ole ainoa menestynyt A-Volleyn nykyisistä kasvateista. Niin ikään B-poikaikäiset Veeti Ahlfors ja Saku Tuomivaara ovat pelanneet Lounais-Suomen aluejoukkueessa.

Salitilanne seuran huolena

A-Volleyn tuore puheenjohtaja Janne Katoperä on huolissaan sisälajien harjoittelumahdollisuuksista lähitulevaisuudessa, jos Keskustan ja Hirvialhon koulujen salit suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi.

– Siirtokoulut toki mahdollistavat koulunkäynnin, mutta mitenkä voimme jatkaa sisäliikuntalajeja? Siirtokouluihin ei näytä sisältyvän siirtopalloiluhalleja, toteaa Katoperä.

A-Volleyn pelaajamäärä on lisääntynyt lupaavasti. Seurassa on nyt 78 lisenssipelaajaa ja 14 joukkuetta eri sarjoissa. Akaa-Volleyn mestaruusliigataival tuo merkittävästi lisää näkyvyyttä lentopalloilulle, joten lisätarvetta salivuoroille on näköpiirissä.

– Tuo C-junnut on nyt ainoa ikäluokka ilman joukkuetta. Kaikkiin muihin joukkue löytyy. Tammikuulle on toistaiseksi salivuorot luvattu, mutta miten sen jälkeen mennään, ihmettelee Katoperä.

Koulutettuja valmentajia A-Volleyssa on riittämiin. Puheenjohtaja toivottaa kuitenkin kaikki kiinnostuneet toimintaan tervetulleiksi.

– Nykyiset joukkueet tulevat näillä valmentajille hoidetuiksi. Mutta pallokoulussa on nyt 25 F-ikäistä lasta ja toiminta on muutoinkin vireää. Tekemistä riittää varmasti kaikille.