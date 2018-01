Sote uhkaa Käpyhovin elämää Toijalan Näyttämöllä

Heikki Lundin kirjoittama ja vuonna 2010 Toijalan Näyttämöllä nähty Harmaat pantterit oli niin suosittu, että kirjailija päätti lukuisien pyyntöjen johdosta kirjoittaa sille itsenäisen jatko-osan Käpyhovi taistelee. Näytelmän ensi-ilta on ensi perjantaina. Se puuttuu ajankohtaisiin asioihin kuten ulkoistamiseen ja yksityistämiseen. Se kertoo miten tehokkuus ja kustannussäästöt menevät hyvinvoinnin edelle. Käpyhovin perheidylliä yritetään rikkoa kunnolla, joten on ryhdyttävä taisteluun.

Pirkko Taskila, joka aloitti näyttelemisen Kivivuoren Aunena Täällä Pohjantähden alla -näytelmässä vuonna 2010 ja teki erinomaisen roolin myös Harmaiden panttereiden Laimina, esittää nyt Kurppaa, feministi-toimittajaa.

– Aunen osasta pidin, vaikka välillä se itkettikin, ja Laimin roolikin sopi minulle. Laimihan kuoli siinä panttereissa, niin että tämä on nyt ihan toinen rooli mikä minulla nyt on, kertoo Taskila.

Hän sanoo osaavansa ottaa rennosti, ei jännitä, ja jos vuorosana unohtuu, siihen keksitään jotain.

– Ei minulla ole mitään koulutusta näyttelemiseen. Olin haaveillut kyllä siitä. Ihailin aina Veikko Sinisaloa ja Tamara Lundia ja myös Aira Samulinin rohkeutta. Enkä osaa edes jännittää. Kai se johtuu siitä, kun olen kuitenkin esiintynyt aika paljon tanhuissa.

Jokelinilla lähes puolen vuosisadan kokemus

Taskila kertoo nyt mukana olevan useita uusia näyttelijöitä ja kiittelee Rauli Jokelinin ohjausta. – En ole ennen ollut hänen ohjattavanaan. Pidän hänen tavastaan tehdä työnsä neuvoen ja opastaen, tosi rauhallisesti ja huutamatta.

Jokelin ohjasi Toijalan näyttämölle Opaali on timantti -näytelmän talvella 2005, joten paikka on tuttu. Jokelin on toiminut teatterin parissa pian 45 vuotta. Hän on ollut ohjaajana Riihimäen, Kotkan ja Lahden kaupunginteattereissa ja johtajana Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunginteattereissa. Vuodesta 1997 Jokelin on toiminut freelance-ohjaajana ja näytelmäkirjailijana.

– Suurin ero ammatti- ja harrastajateattereissa on se, että harrastajateattereissa harjoitukset pitää sovittaa näyttelijöiden töiden ja menojen mukaan. Ja sitten se, että harrastajateatterissa näyttelijä voi tavallaan valita roolinsa, ammattiteatterissa näyttelijän on pakko tehdä roolistaan mahdollisimman hyvä – vaikkei se aina olisi mieleinenkään, toteaa Jokelin.

Osa Käpyhovi-näytelmän näyttelijöistä on hänelle ennestään tuttuja, mutta mukana on myös ensikertalaisia.

– Hyvää joukkoa on, hyvää materiaalia ja oikean ikäisiä rooleihinsa. Näytelmä tarjoaa vanhemmille näyttelijöille hyviä rooleja. Roolihahmoilla on muistihäiriöitä, näyttelijöillä ei mielellään.