Viialan Naisvoimistelijoiden puheenjohtajan Marjo Tipurin mukaan seuran harjoitustilojen tilanne on ensi syksyn osalta iso kysymysmerkki. Tätä nykyä suurin osa seuran harjoituksista pidetään Hirvialhon koululla, mutta sisäilmaongelmien takia koulun tulevaisuus on epäselvä. Tipuri kertoo, että Akaan kaupungilla ei ole tarjota seuralle oikein mitään sisäliikuntatiloja ensi syksyksi.

– Kevään saamme olla Hirvialholla, koska koulukin jatkuu siellä. Suuri ongelma on se, että kukaan ei tiedä mitään ensi syksystä. Me emme yhtään tiedä missä me jumppaamme ja mitkä ovat kustannukset meidän seurallemme, Tipuri toteaa.

Tämän talven ja tulevan kevään aikana Viialan Naisvoimistelijoilta kokoontuu Hirvialhon koululla yhteensä seitsemän lasten ja aikuisten ryhmää neljänä iltana viikossa. Seura jumppaa myös Lallintalolla sekä Rasin koululla, mutta Lallintalon tilat ovat niin pienet, että sinne mahtuu kerrallaan vain noin kymmenen hengen ryhmä. Rasin koulun painisalilla puolestaan on painimatto jatkuvasti paikoillaan, eikä pehmeä alusta sovellu erityisen hyvin jumppaan.

Löytyisivätkö tilat yksityiseltä?

Tipurin mukaan ryhmien pitäminen muualla kuin Viialassa aiheuttaisi omat ongelmansa.

– Meillä on ollut joitain ryhmiä Vesilahdella Ylämäen koululla. Kyllä sinne osa porukasta tulee, mutta meidän seuran toiminnan pitäisi olla lähipalvelua. Kaikilla ei ole autoa ja on selvää, että jos hakisimme ja saisimme vuoroja esimerkiksi Toijalasta, karsisi se aika ison määrän väestä, Tipuri pohtii.

Viialan Naisvoimistelijoiden johtokunta on miettinyt kiivaasti vaihtoehtoja, mikäli sisäliikuntatiloja ei kaupungilla ole seuralle tarjota ensi syksynä.

– Olemme pohtineet löytyisikö jostakin esimerkiksi yksityisten ihmisten omistamia riittävän isoja tiloja. Emme tarvitsisi edes pesutiloja, sillä voimme käydä suihkussa kotona. Tilassa pitäisi olla sen verran pukuhuonetilaa, että takit saa heitettyä johonkin ja myös lämmin sen pitäisi olla. Mutta mistä me sellaisen löytäisimme, Tipuri ihmettelee.

Yksityiseltä tilojen vuokraaminen tarkoittaisi todennäköisesti myös sitä, että seuralle koituvat kustannukset nousisivat.

– On todellinen harmi jos seuran toiminta tilojen puutteen takia loppuu tai hiljenee. Toiminnan herättäminen henkiin uudelleen on varmasti työn ja tuskan takana. Uskon, että tilojen puutteesta kärsivät meidän lisäksemme myös muut seurat, Tipuri toteaa.

Myös Kylmäkosken tilanne näyttää huonolta

Tilojen käyttövuoroista vastaavan Akaan kaupungin nuorisosihteerin Jouko Pekkarisen mukaan Hirvialhon koulun tilat ovat liipasimella ja kaupungilla huolta aiheuttaa myös Keskustan koulun palloiluhalli, joka on toistaiseksi seurojen iltakäytössä.

– Se menee mahdollisesti kiinni jossakin vaiheessa alkuvuotta. Viialan pää näyttää huonolta. Jos sieltä menee käytännössä kaikki tilat kiinni, on se todella hankalaa salivuorojen kannalta, Pekkarinen toteaa.

Pekkarinen kertoo, että Kylmäkoskenkaan tilanne ei vaikuta hyvältä, sillä sisäilmaongelmia on myös Kirkonkylän koulussa ja uuden koulun valmistumista odotellaan. Kylmäkosken Veikkojen puheenjohtajan Vesa Vainion mukaan kaupungilla ei ole KylVellekään tarjota vuoroja ensi syksyksi. KylVellä on ollut Kirkonkylän koululla muun muassa lentopallo- ja juniorivuoroja.

– Vähän heikolta näyttää. Syksy on ihan auki, emmekä ole vielä miettineet mitä teemme jos korvaavia tiloja ei löydy. Aseman koulu tietysti on, mutta sen sali on pienempi enkä tiedä sen käyttöastetta. Tilanne on huono jos miettii ihan koko Akaata. Vähiin käyvät paikat, Vainio sanoo.

Jouko Pekkarisen mukaan sisäliikuntatilojen tilanne voisi myös Toijalassa olla parempi.

– Viime syksynä ongelmia aiheutti muun muassa se, että Akaa-Volley nousi liigaan ja he tarvitsivat enemmän vuoroja Monarilta. Ne ongelmat on nyt toivottavasti selätetty. Yleisellä tasolla voi sanoa, että niin paljon ei ole meillä sisäliikuntamahdollisuuksia tarjota kuin seurat niitä tarvitsisivat, Pekkarinen toteaa.