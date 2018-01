Ivan Walter Akaa-Volleyn yleispelaajaksi – mukana jo torstain kotipelissä

Akaa-Volley sai mieleisen vahvistuksen kevätkauden koitoksiin, kun kokenut brasilialainen yleispelaaja Ivan Walter liittyi kokoonpanoon.

– Ensimmäisten harjoitusten perusteella Walter tuo meille lisävoimaa rutkasti. Kokenut lentopalloammattilainen nostelee palloja rauhallisesti ja tarkasti, kiittelee Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen.

Vuonna 1982 syntynyt Walter on pelannut lentopalloa ammatikseen jo lähes 17 vuotta. Lentopallo on Brasiliassa erittäin suosittu urheilulaji ja kilpailu on kovaa.

– Kyllä kotimaassakin on menestystä tullut. Cimed Florianópolisin joukkueessa olin mukana, kun voitimme kolmeen kertaan Brasilian mestaruuden. Olen pelannut samassa joukkueessa sellaisten maailmanluokan tähtien kanssa kuin Bruno Rezende ja Lucas Saatkamp, kertoo vaatimattoman oloinen Ivan.

Brasilian lisäksi Walter on hankkinut runsaasti kokemusta Euroopan lentopallokentiltä. Kolme kautta Portugalissa, kolme Ranskassa ja yksi kausi sekä Turkissa että Kreikassa kertovat, että luotettavasta pelaajasta on puhe. Euroopan huippuseurat eivät pitkään katsele keskinkertaisia palloilijoita.

– Kyllä tälläkin kerralla Kreikan Panathinaikoksesta oltiin yhteyksissä, mutta päätin tulla Suomeen. Managerini mukaan täällä on hyvä liiga ja luotettavat seurat. Lisäksi kiinnostaa uusi kulttuuri ja uusi maa, paljasti kotimaassaan myös yrittäjänä toimiva ammattiurheilija.

Walterilla on kotikaupungissaan Novo Hamburgossa paineilmalaitteita myyvä yritys. Hän hoitaa liiketalouden maisteriopintojensa turvin itse yhtiön talousasioita. Walterin ollessa maailmalla toimintaa pyörittävät hänen kaksi veljeään.

Akaa-Volleyn tunnustusta saanut kannattajajoukko saa varmasti Ivan Walterista uuden lemmikin. Mies on iloinen ja ulospäin suuntautunut urheilija, jota on helppo lähestyä. Yleispelaajan pelioikeudet ovat kunnossa, joten hänet nähdään tositoimissa jo huomenna torstaina 11. tammikuuta, kun Akaa-Volley kohtaa Team Lakkapään Toijalan Monitoimihallissa.