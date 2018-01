Akaan perhekeskuksen käyttäjien sisäilmaoireet ovat jatkuneet, ja käyttäjät ovat sitä mieltä, että rakennuksessa tehdyt korjaustoimet eivät ole riittäviä. Perhekeskus toimii Viialan entisessä kunnantalossa eli Wiiala-talossa, jonka omistaa Viialan Asuntotuotanto Oy.

Samassa, vuonna 1962 valmistuneessa rakennuksessa on myös Viialan Asuntotuotannon toimisto, viisi vuokra-asuntoa sekä kaupungin nuorisokeskus, joka toimii tällä hetkellä Rasin koulun väistötilana.

Viialan Asuntotuotanto Oy on Akaan kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö, jolla on Viialan ja Kylmäkosken alueella yhteensä lähes kolmesataa vuokra-asuntoa.

Rakenteiden vaurioita ei ole korjattu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki loppuvuodesta 2017 kaksi Akaan perhekeskusta koskevaa työsuojelutarkastusta. Lokakuussa tehdyllä tarkastuksella Viialan Asuntotuotanto ilmoitti, että rakennuksen ilmanvaihto on lievästi ylipaineinen ulkoilmaan nähden ja kellarikerros on alipaineistettu työtiloihin nähden. Asuntotuotannon mukaan nämä toimet ovat olleet riittäviä, koska muun muassa seurantamittausten mukaan sisäilma on puhdas.

Lokakuun tarkastuksen mukaan rakennusteknisessä selvityksessä havaittuja vaurioituneita rakenteita ei ole korjattu. Marraskuun tarkastuksessa Aluehallintovirasto siteeraa työterveyslääkäri Jaakko Leinon lausuntoa. Sen mukaan alkuperäisestä, laajemmasta kuntotutkimuksesta on jo useampi vuosi, ja rakenteissa on jo tuolloin todettu merkittäviä mikrobivaurioita. Tämän vuoksi työterveyslääkäri Leino suosittelee tuoretta kuntotutkimusta tämän hetkisen altistumisen arvioimiseksi varsinkin, mikäli käyttäjien oireilu tiloissa hankaloituu.

Toimitusjohtaja ei vastannut kysymyksiin

Akaan Seutu pyysi viime viikon torstaina Viialan Asuntotuotannon toimitusjohtajalta Heikki Rämöltä kuntotutkimusraportteja ja muita vastaavia dokumentteja Wiiala-talossa tehdyistä eli esimerkiksi perhekeskuksen ja nuorisokeskuksen tiloja koskevista tutkimuksista. Rämö kieltäytyi lähettämästä niitä.

– Yhtiö on osakeyhtiö eikä sillä ole velvollisuutta julkistaa asiakirjojaan, toimitusjohtaja Rämö totesi.

Viime perjantaina Akaan Seutu lähetti Rämölle sähköpostilla erikseen kysymyksiä Wiiala-talon kuntotutkimuksista ja mikrobivaurioiden laadusta, määrästä ja sijainnista sekä rakennuksessa mahdollisesti tehdyistä korjauksista. Rämö ei vastannut sähköpostiin.

Edellinen hallitus torppasi siirron

Vuonna 2016 Akaan kaupungin perusturvatoimi kertoi, että useat Wiiala-talossa työskennelleet työntekijät ovat jatkuvasti ilmaisseet oirehtivansa työpaikallaan. Oireita olivat olleet muun muassa jatkuva päänsärky, epätavallisen voimakas väsymys ja hengitystieinfektiot.

Perhekeskuksen työntekijöiden oireilu aiheutti jo vuonna 2016 muun muassa rekrytointivaikeuksia, mikä puolestaan aiheutti perhekeskuksen palvelutuotannossa jatkuvia ongelmia.

Akaan ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, perhekeskuksen tiiminvetäjä Teija Virtanen ja työmaavalvoja Mikko Ahlfors laativat tuolloin hankesuunnitelman perhekeskuksen siirtämiseksi pois Wiiala-talosta. Hankesuunnitelman mukaan Wiiala-talon sisäilmaongelmista tiedettiin yleisesti seutukunnan ammattilaisten keskuudessa mutta myös laajemmin, mikä heijastui suoraan rekrytointiin.

Tuolloin kerrottiin myös, että Wiiala-talon rakenteita on tutkittu, mutta korjaustoimenpiteistä huolimatta työntekijöiden oirehdinta ei ollut poistunut, ja työntekijät viestittivät joutuvansa riskeeraamaan oman terveytensä työskennellessään rakennuksessa.

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esitti lokakuussa 2016 kaupunginhallitukselle, että perhekeskus siirretään Kauppiastavarataloon Toijalaan. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin kokouksessaan 18.10.2016 äänin 5–6, että perhekeskusta ei siirretä mihinkään.

Perhekeskuksen jättämistä Wiiala-taloon esitti tuolloin Susanna Saxberg (kok) ja häntä kannattivat Inka Loppi (sd), Tapio Kivistö (ps), Jouko Rytkönen (kok), Jukka Saari (vas) ja Tuomo Smått (kok). Kaupunginjohtajan esityksen eli perhekeskuksen siirron kannalla olivat Salla Bister (sd), Marita Markkula (ps), Mari Peräkivi (kesk), Harri Rämö (sd) ja Arto Lehtinen (sd).

Tuolloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Rytkösen mukaan taloudelliset ja toiminnalliset seikat eivät puoltaneet muuttoa.

– Muutosta olisi aiheutunut ylimääräisiä kuluja, ja turhia kuluja vältetään, koska meillä on menossa tiukka talouden tasapainotusohjelma, Rytkönen kertoi Akaan Seudulle.

Hänen mukaansa perhekeskuksen jäämistä Wiiala-taloon puolsi myös Viialan Asuntotuotannon kanssa tehty pitkä vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika on puoli vuotta.

Kaupunki selvittää nyt talon kunnon

Aluehallintoviraston marraskuun 2017 tarkastuskertomuksen mukaan perhekeskuksen työnantaja eli Akaan kaupunki tilaa ulkopuoliselta rakennusterveysasiantuntijalta kokonaisvaltaisen selvityksen rakennuksen kunnosta tehtyjen tutkimusten perusteella.

Kiinteistöpäällikkö Henri Salosen mukaan tämä on kaupungin tavoite.

– Aikatauluun vaikuttaa meneillään olevien oire- ja sisäilmastokyselyjen tulokset ja mahdolliset vieläkin tärkeämmät priorisoinnit tätä kautta. Tarjouksia tosin on jo saatu, Salonen kertoo.

Tarjoukset on pyydetty FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä ja Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä.

Aika näyttää, kuka selvityksen maksaa.

– Tämäkin asia on nyt selvityksen alla. Lopullisena maksaja on lopulta joka tapauksessa Akaan kaupunki, koska se omistaa Viialan Asuntotuotanto Oy:n.

Mutta eikö Viialan Asuntotuotannon pitäisi selvittää omistamansa ja muun muassa Akaan kaupungille vuokraamansa rakennuksen kunto?

– Lähtökohtaisesti juuri näin, Salonen sanoo.

– Osaselvityksiä on kyllä tehty ja teetetty, mutta kokonaisuus tulisi vielä huomioida tutkimuksissa.