Aluehallintovirasto puuttui henkilökunnan sairasteluun Toijalan hammashoitolassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut Akaan kaupungille kehotuksen ja toimintaohjeen, jotka koskevat Toijalan terveysaseman hammashoitolan sisäilmaa. Marraskuun 2017 lopussa annettu kehotus ja toimintaohje perustuvat tarkastuskäynteihin, jotka tehtiin viime vuoden huhtikuussa ja lokakuussa.

Avin toimintaohjeen mukaan Akaan kaupungin on työnantajana ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Lisäksi kaupungin on selvitettävä sisäilman laadusta työntekijöiden terveydelle aiheutuva haitta tai vaara yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa.

Kaupungin on myös ratkaistava, kuka tai ketkä työntekijät mahdollisesti voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä kyseisissä tiloissa.

Niiden työntekijöiden altistuminen on välittömästi estettävä, jotka eivät voi työskennellä Toijalan hammashoitolan tiloissa sairastumatta. Näin on tehtävä, kunnes asiantuntijan tekemin selvityksin ja mittauksin on todettu, että altistusta aiheuttaneet tekijät on poistettu.

Kaksi työntekijää joutui siirtymään muualle

Avin tarkastuskertomuksen mukaan Toijalan hammashoitolan työntekijöiden oireilut lisääntyivät viime vuoden huhtikuun ja lokakuun välillä, eikä heille ole järjestetty korvaavia tiloja. Tarkoitus on jatkaa työskentelyä samoissa tiloissa vielä kolme vuotta eli uuden hyvinvointikeskuksen arvioituun valmistumiseen saakka.

Kaksi työntekijää on siirtynyt työskentelemään toiseen hammashoitolaan, koska he eivät voi sairastumatta työskennellä Toijalan tiloissa. Yhdellä työntekijällä on tutkimukset meneillään ammattitautiepäilyn selvittämiseksi.

Tarkastuskertomus viittaa työterveyshuollon lausuntoon elokuun lopusta 2017 ja kertoo 30.5.2017 päivätystä kuntotutkimuksesta. Siinä todettiin vähäistä laajempi rakenteellinen ongelma, jonka seurauksena haitallinen altistuminen epäpuhtauksille on todennäköinen. Korjaustarve altistumisen poistamiseksi on arvioitu kiireelliseksi.

Lokakuun lopussa tehdyllä tarkastuksella todettiin, että kaupunki ei ollut ryhtynyt vieläkään tarvittaviin toimenpiteisiin työpaikan ilmanvaihdon tehostamiseksi ja säätämiseksi tarkoituksenmukaiseksi.

Kaupunki ei ollut myöskään tehnyt kaikkia niitä toimenpiteitä terveydelle haitallisen sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi, joita on suunniteltu tehtäväksi.