Akaan tekninen lautakunta käsittelee ensi tiistaina omaa vastinettaan kanteluun, jonka akaalainen Janne Savolainen teki eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Keskustan koulun peruskorjausta ja sen viereen rakennettuja väistötiloja Viialassa.

Teknisen lautakunnan mukaan Savolaisen kantelussa esitetty väite rakennuslupamääräysten sekä työturvallisuusmääräysten rikkomisesta keväällä 2017 on oikea. Väite koskee tenniskentällä olleita väistötiloja.

– Lautakunta on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta asianmukaisia määräyksiä noudatettaisiin jatkossa, puheenjohtaja Maija Toivosen (kok) ja varapuheenjohtaja Saija Roinisen (sd) allekirjoittamassa vastineessa todetaan.

Lautakunta toteaa myös, että, viestintä sisäilma‐asioissa ei ole ollut riittävän laajuista ja oikea‐aikaista.

– Teknisen johtajan lehdistölle antamat lausunnot eivät ole olleet linjassa asiantuntijoilta saatujen tietojen kanssa. Näin ollen voidaan jälkikäteen todeta annettujen lausuntojen olleen suppeita ja harhaanjohtavia.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että viestintää tullaan parantamaan muun muassa ulkopuolista konsulttia käyttämällä.

– Lautakunta seuraa oman toiminta‐alueensa osalta, että viestintä on jatkossa oikea‐aikaista ja riittävän laajuista, vastineessa kerrotaan.

Kaupungin nettisivuille on myös perustettu koulukohtaiset sisäilmatiedotussivut, jossa jokaistaan tiedotteet sisäilmatyöryhmien kokouksista sekä tutkimusraportit sellaisenaan.

Riittäviä väistötiloja ei ole hankittu

Tekninen lautakunta toteaa, että Keskustan koulun sisäilmaongelman ja sen laajuuden tultua julki kaupunki ei ole riittävän tehokkaasti hankkinut turvallisia ja terveellisiä väistötiloja oppilaille ja työntekijöille. Vastineessa viitataan perusopetuslakiin ja työturvallisuuslakiin.

– Väistötilahankinnassa ei ole esitetty toimittajalle riittäviä laatukriteereitä eikä varmistuttu terveellisyydestä ennen tilojen käyttöönottoa, vastineessa kirjoitetaan.

Väistötilojen hankintapäätöksistä tekninen lautakunta on ymmällään. Maaliskuussa 2017 Akaan valtuusto myönsi määrärahat 12 parakkiluokkatilan hankkimiseksi Keskustan koulun korjaustöiden ajaksi. Sivistysjohtaja päätti 7.4.2017 hankkia väistötiloja ensin 6 luokkaa varten, ja myöhemmin huhtikuussa kaupunginhallitus myönsi määrärahat lisähankintaan kuudelle luokalle. Tilojen tuli olla käytössä toukokuun 2017 alusta vuoden loppuun.

Teknisen lautakunnan tiedossa ei ole, miksi väistötilaparakkien määrä on ollut aluksi vain 6 luokkahuonetta koulun oppilasmäärän ollessa noin 500 oppilasta.

– Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan teknisen toimen – toimialajohtajanaan tekninen johtaja – tehtäväalueita ovat muun muassa tilahallinto. Lautakunta ei löytänyt dokumentaatiosta syytä, miksi kyseiset väistötilahankinnat ovat tapahtuneet sivistysjohtajan päätöksellä eikä väistötilahankintoja ole käsitelty teknisessä toimessa.

Muiden virheiden selvittely on kesken

Vastineen mukaan tekninen lautakunta on havainnut puutteita teknisen toimen muissakin kiinteistöissä tehdyissä korjauksissa ja Keskustan koulun parakkien puutteiden korjaamisessa kesän 2017 aikana. Lautakunta on jo syyskuussa pyytänyt Akaan kaupunginhallitusta selvittämään, onko tekninen johtaja toiminut virheellisesti tai velvollisuuksien vastaisesti toimissaan. Asian käsittely on kesken.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti jo elokuussa 2017 jäävätä tekninen johtaja Antti Kemin Keskustan koulun remontointia koskevien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta, koska luottamus häneen puolueettomuuteensa on muusta erityisestä syystä vaarantunut, ja puolueettomuuden vaarantuminen on ollut ulkopuolisen havaittavissa.

Tekninen johtaja Kemi toimi Keskustan koulun korjaustyökohteessa sekä rakennuttajana että purkutyövaiheen vastaavana työnjohtajana.

Puheenjohtaja Maija Toivonen esittää tiistaina kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle, että se päättää antaa lausuntonaan Eduskunnan oikeusasiamiehelle liitteen mukaisen selvityksen

liitteineen vastineeksi Janne Savolaisen kanteluun.