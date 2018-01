Vauvakirkkoa vietetään Viialassa

Akaan seurakunta järjestää koko perheen vauvakirkon Viialassa sunnuntaina 7.1. kello 17 alkaen. Iltakirkkoon kutsutaan kaikki vuonna 2017 Akaassa kastetut. Tilaisuudessa kastettujen nimet luetaan ja heille sytytetään kynttilät ja on mahdollisuus osallistua vauvojen siunaamiseen. Jumalanpalveluksessa on ehtoollinen. Jumalanpalveluksen päätteeksi on tarjolla iltapalaa.

Akaan seurakunnassa kastettiin viime vuonna 108 vauvaa.