Mervi Pulkkinen palasi juurilleen Heinäsuolle

Kun Mervi Pulkkinen 17-vuotiaana muutti opiskelujen perässä Viialasta Hämeenlinnaan, ei hän ajatellut enää palata takaisin. Toisin kuitenkin kävi. Pulkkisen perhe muutti Mervin lapsuudenmaisemiin Heinäsuolle vuonna 2005. Lähellä ovat lapsiperheelle tärkeä tukiverkosto ja kulttuurimaisemassa sijaitseva Mervin kotitila, jota viljelee hänen veljensä.

– Kulttuurimaisema-status kertoo arvostuksesta ja siitä, että maisema halutaan pitää tällaisena. Se on kaunis kaikkina vuodenaikoina. Kuten isäni sanoi, silmä lepää aukealla. Se on parasta, mitä Suomessa voi nähdä, Mervi Pulkkinen kuvailee arvokkaaksi arvioitua maalaismaisemaa.

Pulkkinen arvostaa Akaassa kotiseudun ja tukiverkoston lisäksi kulkemisen helppoutta Tampereelle sekä töihin Valkeakoskelle.

Mervi Pulkkinen, 43, opettaa tällä hetkellä sihteerin ammattitutkinnon opiskelijoita Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa. Hän on toiminut yli 15 vuoden ajan myös opettajakollegoidensa luottamusmiehenä. Akaan kunnallispolitiikkaan hän lähti mukaan halusta vaikuttaa lasten asioihin. Pulkkinen on itse viiden lapsen äiti. Perheen kuopus on 3- ja esikoinen 15-vuotias.

Läpimeno oli kuntavaalien ensikertalaiselle yllätys.

– Kauheasti en tehnyt vaalityötä. Torilla jakamani parkkikiekot aiheutti kiitosten lisäksi lähinnä hilpeyttä.

Keskustan valtuutettuna istuva Mervi Pulkkinen on sivistyslautakunnan ja henkilöstöjaoston jäsen. Hän kuuluu myös kouluverkkotyöryhmään ja Kylmäkosken uuden koulun ohjausryhmään.

Pulkkinen on opiskellut rakenne- ja arkkitehtisuunnittelua ja suunnitteluassistentin perustutkinnon lisäksi suorittanut ammattitutkinto-opinnot, mistä on ollut hyötyä myös Akaan koulurakennusasioissa. Rakennusalasta hän kiinnostui suunniteltuaan ja rakennutettuaan perheensä omakotitalon Heinäsuolle.

– Rakenneteknisten asioiden tunteminen on helpottanut asioiden sisäistämistä kouluasioissa, Mervi Pulkkinen toteaa.

Opiskelu on Pulkkiselle harrastus. Rakennusalan lisäksi hän on suorittanut työn ohessa näyttötutkintomestarin koulutuksen ja rehtoriopinnot sekä opiskellut Tampereen yliopistossa hallintotiedettä ja julkisoikeutta. Yliopisto-opinnot ovat tällä hetkellä tauolla aikaa vievien luottamustehtävien vuoksi. Kotona touhua riittää myös kahden hevosen kanssa.