Akaan valtuusto päätti joulukuun kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että erityisliikunnanohjaajalle ei palkata työparia vetämään varttuneen väen liikuntaryhmiä. Tein samasta asiasta valtuustoaloitteen 22.2.2017, jonka allekirjoitti 21 valtuutettua. Allekirjoittaneiden joukossa oli muistini mukaan koko sosialidemokraattien valtuustoryhmä. Aloite ei ole vielä palautunut valtuuston käsittelyyn. Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt aloitetta 4.5.2017 ja esittänyt lisähenkilöstön palkkaamista.

Kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen. Liikunta jos mikä on parasta terveyden ylläpitämistä ja hyvinvoinnin edistämistä. Ikäihmisten kuntosaliryhmiin on jo vuosia pyrkinyt enemmän henkilöitä, kuin niihin on voitu ottaa. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, ja uusia palveluiden käyttäjiä on jatkossa tulossa runsaasti. Kuntosali- ja liikuntaryhmien ohjaus vaatii ammattihenkilöstöä.

Yli 75-vuotiaiden määrä nousee nopeasti. Ennusteen mukaan vuonna 2030 Akaassakin kasvu on lähes 1000 henkeä nykyiseen verrattuna. Tähän kannattaa Akaassakin varautua, ja ottaa tilanne haltuun.

Vertaisohjaajilla tätä tilannetta ei ratkaista, toki siitä on hyvä apu. Ongelma on ratkaistavissa, kun aloitteeni kevään aikana tulee valtuuston käsittelyyn. Lisähenkilöstön tarve voidaan hoitaa valtuustossa esitetyn mukaisesti esimerkiksi oppisopimuksella, osa-aikaisena tai vaihtoehtoisesti ostopalveluna kaupungin monilta alan yrityksiltä. Tärkeintä on, ettei meidän ikäihmisten liikuntaintoa tukahduteta.

Arja Raiski

Entinen valtuutettu