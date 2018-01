Akaan kaupunginjohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä

Akaan kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan, 2. tammikuuta kello 15, mennessä kahdeksan henkilöä. Yhdeksännen hakijan hakemus saapui määräajan päättymisen jälkeen, joten hän ei ole mukana.

Kaupunginjohtajan virkaa ovat hakeneet diplomi-insimööri Ari Heinilä Helsingistä, merikapteeni Tero Jokilehto Tampereelta, insinööri Ilkka Jokinen Järvenpäästä, ohjelmistosuunnittelija Niki Lehtonen Lahdesta, kauppatieteiden maisteri Leena Kaunisto Lempäälästä, filosofian tohtori Jouni Koski Akaasta, hallintotieteiden maisteri Riku Siren Tampereelta ja kasvatustieteiden maisteri Juha Valta Muoniosta.

Ari Heinilä on työskennellyt vuosina 2013-2017 Suomen Autokoululiiton toimitusjohtajana. Tero Jokilehto on liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija ja Ilkka Jokinen tiimivastaava ja opettaja Keski-Uusimaan Koulutuskuntayhtymässä. Niki Lehtonen on huoltoteknikko/logistiikkatyöntekijä Infocare Oy:ssä ja Leena Kaunisto on Vaasan kaupunngin henkilöstöjohtaja. Jouni Koski on Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja Riku Siren on projektipäällikkö Pirkanmaan liitossa. Juha Valta on Muonion yhteinäiskoulun vt. rehtori.