Vammalan Lentopallo pelaa Suomen Mestaruusliigan lisäksi Euroopan Mestarien liigaa. Ottelumäärä nousee suureksi jopa lentopalloa ammatikseen pelaaville.

­– Europelien tunnelma on kyllä vertaansa vailla, mutta joukkueen arki ei ole miksikään muuttunut. Samaa matkustamista, harjoittelua, syömistä ja lepoa se on. Joulutauko tuli meille tosi tarpeeseen. Syyskauden viimeisissä peleissä oli jo väsymistä näkyvissä. Nyt on akut ladattu ja kausi saa jatkua, kertoi VaLePan valmentaja Sami Kurttila..

VaLePan hakkuri Ville Sorvoja on loukkaantumisen vuoksi toistaiseksi sivussa. Korvaajaksi on löytynyt Akaa-Volleylle tuttu Anssi Vesanen.

– Toki meille sopii, että Vesanen tulee verkon toiselle puolelle. Monta vuotta pelattiin Lempäälän Kisaa vastaan ykkössarjassa. Miehen tekemiset tunnetaan, analysoi Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen.

Uudet avauskuusikot kentällä

Molemmat joukkueet aloittivat ottelun syyskierrokseen nähden muutetuilla avauskuusikoilla. Akaa lepuutti passari Ossi Heinoa ja hakkuri Dmitri Borichevia. VaLePan kuusikosta puuttuivat yleispelaaja Olli Kunnari ja hakkuri Urpo Sivula.

Akaa-Volley hävisi ensimmäisen erän 20-25, mutta pelasi tilastojen valossa tasaväkisesti ennakkosuosikkia vastaan. Hyökkäystehoissa kotijoukkue oli jopa niskan päällä.

Toinen erä alkoi pitkillä ja näyttävillä palloilla. Lähes täysi (467) katsomo sai vastinetta pääsylipuilleen. Akaa-Volley roikkui hyvin pelissä mukana erän loppuun saakka ja johtikin muutamaan otteeseen. Lopulta kentän kokenein pelaaja VaLePan passari Mikko Esko napautti ratkaisupallon akaalaisten varpaille ja erä päättyi lukemiin 23-25.

Kolmas erä oli kuin toisen toisinto. Tosin Akaa-Volley joutui toisen kerran kauden aikana turvautumaan kahteen hakkuriin. Joukkueen kapteeni Joni Mikkonen joutui lievän selkäkrampin vuoksi sivuun. Dmitri Borichev ja Ryan Mather hoitivat roolinsa hyvin, ja Akaa-Volley oli loppuun saakka kovan vastustajan iholla.

Lopulta VaLePan rutiini kuitenkin tuli esiin ja erä päättyi numeroihin 21-25. Lopputulos oli siis tasaisesta koitoksesta huolimatta vieraille 0-3.

Akaa-Volley saa vahvistuksen Brasiliasta

Lauri Tihinen oli tappiosta huolimatta joukkueestaan ylpeä.

– Mikko Kuusela ja Ryan Mather olivat tänään iskussa ja ovat jo harjoituksissa näyttäneet hyvää asennetta. Ja koko joukkueen peli-ilme oli tänään oikein hyvä. Tyytyväinen pitää olla myös kolmannen erän otteisiin. Porukka ei häkeltynyt, vaikka mentiin kahdella hakkurilla. Liberomme Voitto Köykkä ansaitsee tässä erityismaininnan.

Sami Kurttila antoi ymmärtää, että VaLePan peli sujui lähes suunnitellusti.

– Tavoite oli pelata virheetöntä peliä ja kohtuullisesti onnistuttiin siinä. Meillä on taas edessä tiukka pelirumba. Heti alkavalla viikolla on kaksi liigamatsia, ensin Sampoa ja sitten Ettaa vastaan. Onneksi meillä on riittävästi pelimiehiä kierrätettäväksi.

VaLePan parhaana palkittiin ehkä yllättäen yleispelaaja Niko Siuhkonen. Nuori peluri kantoi vastuunsa hienosti kokeneiden joukkuetovereidensa rinnalla. Tilastoihin jäivät tehot 10/+5.

Kotijoukkueen parhaan pelaajan palkinnon pokkasi Ryan Mather (13/+5). Amerikkalaishakkuri pelasi vasta kauden toisen koko ottelunsa ja näytti olevansa nousukunnossa. Mather tienasi myös ensimmäiset pisteensä (2) koko kauden kestävässä pistekilpailussa. Yksi piste meni VaLePan keskitorjuja Jacob Guymerille. Täydet kolme pistettä merkittiin VaLePan Niko Siuhkosen sarakkeeseen.

Akaa-Volley paljasti pelin päätyttyä myös uutisen.

– Ensi viikolla saamme täydennystä joukkueen rosteriin. Brasilialainen kokenut yleispelaaja Ivan Walter liittyy vahvuuteen ja tuo toivottavasti lisää iskukykyä ryhmään, sanaili Tihinen.