Valtuutettu Jukka Salminen (kok) nimeää lempipaikakseen Nahkialanvuoren, jonka kehittämisessä hän on mukana. Salmisen johtama Nahkialanvuoren liikuntayhdistys rakensi vuosi sitten ulkoilualueelle laavun, jonka yhdistys luovutti edelleen Akaan kaupungille.

– Yhdistys yrittää luoda ihmisille liikuntamahdollisuuksia. Laavu on kaikkien kaupunkilaisten käytössä, Salminen toteaa.

Seuraavaksi liikuntayhdistys aikoo rakentaa Nahkialanvuoren maastoon kuntoportaat. Tekninen lautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt hankkeen viime toukokuussa. Suunnitelmien mukaan kaiteella varustetuista portaista tulee puolitoista metriä leveät ja lähes 120 metriä pitkät. Korkeuseroa portaissa on 25 metriä.

Valtuutettuna Salminen, 60, on toista kautta. Tällä hetkellä hän on kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja ja henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja sekä työnantajan edustaja yt-asioissa.

Salminen on tehnyt työuran ammattisotilaana. Everstiluutnantti evp on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri. Sivutoimisesti hän järjestää oman matkatoimistonsa nimissä Viroon suuntautuvia sotahistoriallisia matkoja. Salmisen mukaan hyvien yhteistyökumppanien ansiosta osanottajat pääsevät tutustumaan myös harvinaisempiin kohteisiin.

– Vedän kaikki matkat ja selvitän taustat. Koska olen tutkinut sotahistoriaa ja olen koulutukseltani ammattisotilas, ymmärrän sodankäynnistä jonkin verran, Salminen tuumaa.

Salminen on syntynyt Vaasassa, minkä lisäksi tutuksi on tullut moni muukin paikkakunta. Sotilaan työn takia hän on muuttanut yli kymmenen kertaa. Vuodesta 2005 Salminen on asunut perheineen Toijalassa, josta Salmisen vaimo on kotoisin. Perheeseen kuuluvat myös 15- ja 11-vuotiaat pojat.

Kunnallispolitiikan ja Nahkialanvuoren kehittämisen lisäksi Salmisen vapaa-ajan täyttää historiaan liittyvä tutkimus- ja kirjoitustyö, maanpuolustustyö, leijonatoiminta ja numismatiikka. Hän on kerännyt kolikoita siitä asti, kun hän pikkupoikana sai niitä suklaarasiallisen mummoltaan.

Jukka Salmisen mielestä parasta Akaassa on sijainti, joka hyödyttää niin tavallisia kaupunkilaisia kuin yrityksiäkin. Hän harmittelee, että Akaa ei ole pystynyt vielä hyödyntämään sijaintiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Salmisen mukaan edellytysten luominen elinvoimaisille yrityksille sekä eteenpäin katsominen jäävät homekouluongelmien varjoon.