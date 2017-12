Akaalainen yksityinen lastensuojelulaitos, Viialan kotikolo, saa Neste Oyj:ltä 3000 euron lahjoituksen.

Suomalaiset saivat ehdottaa Nesteelle hyväntekeväisyyskohteita, joista neljätoista valikoitui lopulliseen yleisöäänestykseen. Näistä viisi eniten ääniä saanutta jakaa keskenään 15 000 euron lahjoituspotin, ja Viialan Kotikolo oli viiden kärjessä.

Muut lahjoitusten saajat ovat Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö, Wise Nose Suomen Hajuerottelu Ry, Jalavan erityiskoulu ja erään yksinhuoltajan talon korjaaminen.

Lahjoituspottia kerrytettiin peukuttamalla yksittäisten Neste-kauppiaiden jakamia kuvia sosiaalisessa mediassa.

Taide antaa lapsille uudenlaisia kieliä

Yrittäjä Petra Molin kuuli kesällä, että Kotikolo on mukana 14 ehdokkaan joukossa. Hän ei vieläkään tiedä, kuka Kotikoloa esitti, mutta sen jälkeen Molin laittoi itsekin tutuille viestiä äänestyksestä.

– Koimme, että tämä on luottamusta meidän työtämme kohtaan, Molin sanoo.

Kun pääsy viiden kärkeen ja samalla lahjoitus varmistui, jännitettiin Viialassa vielä summan suuruutta. Se, mihin rahat käytettäisiin, oli Molinin mukaan heti selvää.

– Olemme koko ajan toteuttaneet arjen keskellä taidelähtöisiä menetelmiä ja tunnetyöskentelyä. Yritämme antaa lapsille uudenlaisia kieliä, joilla puhua omasta historiasta ja kokemuksista. Saamme näin lapsien tunne-elämää selkeämmäksi, ja yhdessä tekemisen muodot myös lähentävät lapsia ja aikuisia, Molin kertoo.

Viialan Kotikolo on muun muassa tehnyt elokuvia Myrsky-hankkeessa, ja alkuvuodesta on tulossa tarinateatteria, jossa on mukana terapeutteja ja kirjailija Kari Hotakainen. Lahjoitussumman käyttötapa ratkeaa tarjouskierroksen jälkeen. Kyselyjä on lähtenyt muun muassa tamperelaisen Sorin Sirkuksen suuntaan.

Viialan Kotikolossa on tällä hetkellä sijoitettuna seitsemän lasta. Edellinen vaihdos asukkaissa tapahtui puolitoista vuotta sitten.

– Kun meillä on pitkäksi aikaa sijoitettuja lapsia, tällaisen työskentelyn satoa korjataan vähitellen, ja luottamusta syntyy, Petra Molin iloitsi ensimmäistä joululomapäivää viettäneiden lasten keskellä.