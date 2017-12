Akaan kaupungin nuorisotilatoiminta on joutunut toimimaan syksyn poikkeusoloissa Viialassa ja Toijalassa. Viialassa Nuorisokeskus on ollut Rasin koulun väistötilana, ja Toijalassa Nuorten Toimintakeskus Myllytiellä jouduttiin sulkemaan alun perin putkiremontin takia.

Toijalassa nuorisotilatoimintaa on järjestetty Arvo Ylpön koulun Kätevä-rakennuksessa, jossa myös nuorisopalvelujen henkilökunta on evakossa. Viialassa pienimuotoista toimintaa on toteutettu pappilan tiloissa.

Kokkikerho Toijalan yhteiskoululla

Toijalassa nuorisotilatoiminta alkaa myös ensi vuonna Kätevän tiloissa, koska Nuorten toimintakeskuksessa tehdään seuraavaksi kuntotutkimusta toimimattoman ilmastoinnin ja sisäilmaongelmaepäilyjen takia.

Nuoriso-ohjaaja Sari Laaki kertoo, että Kätevässä järjestetään maanantai-iltapäivisin toimintaa 5.–6.-luokkalaisille ja sen jälkeen avointa tilatoimintaa vanhemmille nuorille.

Toijalan yhteiskoululla jatkuu yläkouluikäisten kokkikerho keskiviikkoisin. Viialassa kerhoa ei voida järjestää, koska Hirvialhon koulun kotitalousluokka on pois käytössä.

Myös jalkautumista tarvitaan

Viialassa nuorisotila on myös vuodenvaihteen jälkeen koulukäytössä. Sari Laakin mukaan avointa toimintaa pyritään järjestämään nuorille pappilassa ainakin keskiviikkoiltapäivisin.

Kylmäkoskella nuorisotila jatkaa Haavistontiellä kaupungin päätettyä jatkaa tilan vuokraamista vuodella. Kylmäkoskella nuorisotila on avoinna tiistaisin.

Tilaongelmien ohella toiminnan järjestämiseen on vaikuttanut henkilöstötilanne. Nuoriso-ohjaaja Sari Laakin mukaan toimintaa pyritään lisäämään, kunhan nuorisopalvelut saa lisävoimia kahden täyttöluvan saaneen sijaisuuden myötä.

– Toiveena on, että pystyisimme pitämään Toijalassa nuorisotilaa auki toisenakin iltana ja ehtisimme jalkautumaan ja katselemaan, mitä seinien ulkopuolella tapahtuu, Sari Laaki sanoo.