Tulevana lauantaina Akaa-Volley haastaa nimekkään Vammalan Lentopallon vuoden viimeisessä kotipelissään Toijalan Monitoimihallilla. Ottelu alkaa kello 17, ja istumapaikan saadakseen kannattaa saapua paikalle tuntia ennen.

Akaalaisyleisöllä on lauantaina mahdollisuus nähdä Suomen lentopallotaivaan kiintotähdet Olli Kunnari, Mikko Esko ja Urpo Sivula tosi toimissa. Ja löytyyhän VaLePan kokoonpanosta myös nouseva tähti. Keskitorjuja Markus Kaurto on pelannut takavuosina myös Akaa-Volleyn paidassa ja on esiintynyt edukseen myös maajoukkueessa.

– Mielenkiintoista nähdä, pelaavatko Kunnari ja Sivula avauksessa, pohti Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen ennen joulutaukoa.

Kysymys on aiheellinen. VaLePa on pistänyt runsaasti paukkuja europeleihin. Antaako valmentaja Sami Kurttila kokeneille pelaajille lepovuoron Akaassa vai haluaako hän nimenomaan laittaa kärkikuusikon hiomaan kuvioita joulutauon jälkeen?

Akaa-Volleylla on viime kierroksilla riittänyt haasteita.

– Täytyy myöntää, että niin sanottu tuplaviikonloppu ennen joulua oli masentava. Emme päässeet peliin kiinni sen paremmin Sampoa kuin Leka-Volleyta vastaan. Onneksi runkosarja on vasta puolessa välissä. Näkemykseni on, että joukkue menee koko ajan eteenpäin. Olen aiemminkin ihmetellyt, kuinka olemme harjoituksissa parempia kuin tosipaikoissa. Ilmeisesti sarjapeleihin pitää jostakin taikoa lisää rentoutta, Tihinen arvioi.

Antti Poikelan siirtyminen Ranskaan kesken syyskauden jätti kovasti suorituspaineita Akaan yleispelaajille. Joni Mikkonen on useasti palkittu Akaa-Volleyn parhaana ja Teemu Kuusela ja Arttu Löfgren ovat kumpikin vuorollaan pelanneet kelvollisesti Poikelan pelipaikalla. Kuitenkin, jotta Mestaruusliigassa pääsisi voiton makuun, jokaisen olisi pelipäivänä yllettävä parhaaseensa. Viime peleissä Akaa-Volleylle on joka pelipaikalla sattunut notkahduksia.

– Yllätyksiäkin sattuu. Lekaa vastaan Mikkonen joutui lopussa siirtymään vaihtoon. Hakkurina normaalisti pelaava Ryan Mather otti yleispelaajan tontin haltuunsa ja hyökkäsi 60 prosentin tehoilla. Yllätti varmaan itsensäkin, hymyili Tihinen.

Alkusyksystä Vammalassa pelattu joukkueiden edellinen kohtaaminen oli akaalaisittain lupaava. Vaikka peli päättyi VaLePan selkeään voittoon, koitos keräsi katsojilta kiitoksia.