Tänään alkaa Akaan Seudussa uusi kolumnisarja Vuoden Akaalainen. Sarjassa kirjoittaa vain valittua väkeä, koska heidän täytyy olla joko Vuoden Toijalalaisia tai Vuoden Akaalaisia. Meitä on monta, sillä titteliä on jaettu jo vuodesta 1979. Tuolloin Vuoden Toijalalaiseksi valittiin Harri Holkeri.

Kaikki valitut eivät ole enää keskuudessammekaan. Kukin kirjoittaja kutsuu seuraavan kirjoittajan ja tittelin haltijat löytyvät kunniakirjasta. Jännittävää, kun kutsujan on vielä varmistettava, että kirjoitus tulee. Pituus on välilyönteineen 3100 merkkiä ja valokuvakin tarvitaan. Kuva ja valokuva lähetetään osoitteeseen: toimitus@akaanseutu.fi

Olen vaimoni Annelin kanssa asunut Toijalassa kesästä 1989. Töitä olen täällä tehnyt tammikuusta 1994 alkaen. Sanon suoraan, että paikkakunta on tänä aikana muuttunut paljon, vaikka taidan itsekin välillä nurista, että mikään ei sittenkään muutu.

Täällä on rakennettu paljon ja kohennettu nurkkiakin. Kävellessä sen huomaa parhaiten. Minusta esimerkiksi Toijalan yhteiskoulun koulutalo on iltavalaistuksessa kaunis rakennus. Ja koko alue on viihtyisiä, kruununa tietysti uusi jalkapallokenttä. Muistan senkin, että kerran karjalaisten juhliin niitimme tienvarsia ja kiinnitimme opaskylttejä sähkötolppiin. Ei siitä nukkavieruudesta niin kauaa ole.

Koulut ovat meille tärkeitä paikkoja. Muistan sen ilon ja jännityksen, kun Viialan koulutalojen peruskorjauksia päätettiin. Vihdoinkin. Siksi on järkyttävää, että tilanne on nyt tällainen. Meidän pitäisi voida sanoa ylpeinä, että tuon talon oppien voimin lähdin maailmalle, eikä kauhulla odottaa, mitä huominen päivä tuo tullessaan. Eniten olen huolissani erilaisissa väistötiloissa opiskelevista lapsista ja nuorista. Mitä he ajattelevat nyt ja tulevaisuudessa? Näinkö meitä kotikaupunkimme kohteli?

En ollut mitenkään hyvä koulussa, mutta koulumuistoja minulla on paljon. Niin kuin sekin, että neljännellä luokalla kansakoulussa suivaannuin kavereihini, jotka naureskelivat suuria rukkasiani. Tempaisin yhtä kuonoon ja kävelin rukkasineni kesken koulupäivän kotiin. Kotona ilmoitin, että koulu saa jäädä. Seuraavana päivänä menin kiltisti kouluun, mutta rukkasistani ei puhuttu enää mitään. Paljon myöhemmin huomasin, että rukkaseni olivat eri paria. Kiitos äiti.

Yhteiskoulussa jouduin tai pääsin pitämään aamunavauksia kouluneuvoston puheenjohtajana. Oli sekin aikaa. Politiikka toki saa olla läsnä koulussa, eihän koulun pidä yhteiskunnasta irrallaan olla, mutta kouluneuvostot eivät olleet oikea tapa järjestää asia.

Aamunavaukset lähetettiin rehtorin kanslian viereisestä huoneesta. Enemmän taisin jännittää sitä kansliaa kuin mikrofonia. Rehtori halusi lukea esitykseni. Ei hän siitä mitään sanonut, hymähti vain. Jälkeenpäin tajusin, että Suomessa ei todellakaan ole ennakkosensuuria, vaan sananvapaus.

Rehtorimme oli matemaatikko ja paljon maailmaa nähnyt mies. Hän saattoi koulun käytävällä kulkiessaan pysähtyä juttelemaan ja kysymään mielipidettä. Emme me tasa-arvoisia olleet, mutta hyvä tunne minulla on edelleenkin siitä, että hän oli kiinnostunut mielipiteistäni. Kun vuosia koulun jälkeen tapasimme luokkakokouksessa, hän muisti nimeni ja tokaisi: sinusta sitten tuli se mitä pitikin ja kirjoitat pirun hyvin.

Kouluvuodet vaikuttavat meihin monella tavalla.

Seuraavaksi sarjassa kirjoittaa lehtori emerita Leena Antila. Hän on vuoden 1984 Vuoden Toijalalainen.

Juha Kosonen