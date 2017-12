Akaan historian ensimmäinen kaupunginhallituksen kyselytunti järjestettiin talousarviokokousta ennen. Tapahtumaan oli varattu tunti, joka on yllättävän pitkä aika. Jos valtuuston puheenjohtaja määrittelee kyselytunnin kulun, siinä on syytä pysyä. Nykyään muutamilla on Akaan valtuustossa tapana tehdä mitä huvittaa, väitelläkin puheenjohtajaa vastaan.

Minkälainen henki kaupunginhallituksessa vallitsee, jos kokoukset kestävät kuusi tuntia tai ylikin. Kokouksissa äänestetäänkin usein. Kokouksien pituus ei sinänsä kerro hengestä mitään ja äänestykset kuuluvat demokratiaan. Osa kesästä meni lomaillessa ja kaikki tietävät, että hallituksen syksy oli poikkeuksellisen raskaita asioita täynnä.

Pelleilyn Mäntymäestä olisi voinut jättää tekemättä. Se oli pelkkää politiikkaa, jolla ei ollut vanhusten hoidon kanssa mitään tekemistä. Kun ideologia nousee pintaan tällä tavalla Suomessa 2017, ei voi kuin ihmetellä. Puuttuu enää, että äänestetään siitä, kuka vie kaadereille kahvia.

Useat kaupunginhallituksen jäsenet ovat tehtävässään ensimmäistä kertaa, joten rutiineja ei ole päässyt vielä syntymään. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö totesi kyselytunnilla myös, että hän ei voi hallituksessa puheenvuoroja estää tai rajoittaa. Kun pysytään asiassa, kaikkien on saatava sanoa mielipiteensä. Näyttää siltä, että on ollut tarvetta sanoa.

Toisaalta tarvitaanko rutiineja tai puheenvuorojen rajaamista. Ei välttämättä. Luova tilanne toimii hyvin johdettuna muutenkin. Tässä pitää kaiketi kysyä, ovatko kokoukset valmisteltu oikein ja osataanko niitä johtaa oikein.

On muistettava, että kaupunginhallituksen jäsenten lisäksi keskusteluun voivat osallistua myös paikalla olevat valtuuston puheenjohtajat sekä viranhaltijat. Keskustelijoita siis on. Nuorisovaltuuston edustajana kaupunginhallituksessa ollut Tearra Carney sanoi Akaan Seudussa 20. joulukuuta, että kokouksissa riidellään tai ilmaistaan vahvasti mielipiteitä. Kaupunginhallituksen jäsen Jukka Saari (vas) myönsi Neuvosen tulkinnan oikeaksi. Joskus on Saaren mukaan aika vahvalla tavalla otettu puheenvuoroja.

Jos kokous on kovin riitaisa ja ideologiat nousevat herkästi pintaan, ei synny luottamusta. Akaa on niin syvässä taloudellisessa kriisissä, että sitä ei nosteta pelkin enemmistöpäätöksin tai jyräämällä. Nyt tarvitaan rohkeita uusia ajatuksia, niin kuin Vihreiden ryhmäpuhuja Jaana Saramies valtuuston talousarviopuheessaan toivoi. Nyt tarvitaan myös luottamusta.

Leiriytiminen klikkeihin ei ole nykyaikaista kunnallispolitiikkaa. Kesäkuussa työnsä aloittaneet uudet valtuutetut ovat tuoneet muassaan uutta kulttuuria. Heillä ei ole rasitteita tai perinteiden velvoitteita. Asiat näytetään otettavan asioina. He katsovat eteenpäin. Uuden kuunteleminen ei ole pahitteeksi. Jos teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen (kok) sanoo valtuustossa, että hän ei kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen tunnista lautakuntansa esittämää teknisen toimen talousarviota, ollaan aika kaukana luottamuksesta.

Kyselytunnilla aisti, että kaupunginhallituksella on haluja jatkaa työskentelyään, vaikka keskusteluja hallituksen vaihtamisestakin kulisseissa käydään. Jäsen Jukka Salminen (kok) sanoi suoraan, että yhteistyö ei toimi. Toisten mielestä työskentelyilmapiiri paranee kokous kokoukselta.

Hyvää uutta vuotta!