Akaalainen valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Sauli Turja on silminnähden innoissaan. Sinisen tulevaisuuden ensimmäisestä puoluekokouksesta Tampereella on kulunut tätä haastattelua tehtäessä vajaa viikko. Hän oli kokouksessa vaimonsa Eijan kanssa, mukana oli myös akaalainen Petri Juutilainen.

– Se oli hieno kokemus. Meitä ihan tavallisia ihmisiä oli koolla ympäri Suomen. Puolueen varapuheenjohtajaksi valittu Tiina Elovaara kuitenkin on varoittanut, että meistä ei saa tulla elitistisiä. Se vaara on olemassa ja tämä on pidettävä mielessä, mutta Tampereella se ei ainakaan näkynyt. Perussuomalaiset ovat tietysti lyöneet meihin jo eliitin leiman, kun ministerinautot vain kiinnostavat, sanoo Sauli Turja.

Täyte-ehdokas pääsikin valtuustoon

Sauli Turja lähti Akaassa ehdokkaaksi Perussuomalaisten riveissä. Hän sanoo antaneensa nimensä ja kuvansa käyttöön, ei muuta. Vaalivalvojaisissa hänelle ruvettiin puhumaan läpimenosta.

– Minä sanoin, älkää nyt viitsikö, kuka tällaista vanhaa ukkoa nyt äänestää. No, tässä ollaan. Eipä silti, yhteiskunnallinen vaikuttaminen on jollakin tavalla aina kiinnostanut. Vanhassa Testamentissakin sanotaan, että harrastakaa sen kaupungin etua, minne Herra on asettanut teidät asumaan.

– Mutta en minä uskonut, että läpi menen. En missään nimessä. Lähdin henkiseksi tueksi.

Sauli Turja on teologi, Akaan eläkkeellä oleva kirkkoherra.

Yöradion ääni oli kehotus

Miten sitoutumattomien Akaan ikonista tuli Perussuomalainen? Sauli Turja sanoo seuranneensa puolueen kansanedustajien ja varsinkin ministerien ja puhemiehen esiintymistä ja toisaalta kohtelua julkisuudessa, kun epäkohtia ja virheitä kaivamalla kaivettiin esiin, ja järkyttyneensä.

– Eihän noin saa olla. Minua harmitti. Nämä ministerit ovat tehneet ihan hyvää työtä. Keskittyvät asioihinsa niin, että työtaakka on uuvuttaa. Toisaalta veljeni, joka nyt on Hämeenlinnassa valtuutettuna, sanoi lähtevänsä vaaleihin perussuomalaisten riveissä. Tämäkin vaikutti, koska hän oli ollut kristillisdemokraatti. Ja olin minä toki itsekin lähtemistä miettinyt jo ankarasti.

Yöradiota kuunnellessa tuli miehelle lopullinen ajatus perussuomalaisiin liittymisestä.

– Oliko se nyt Radio Sun, josta naisääni sanoi: ilmoittaudu paikkakuntasi perussuomalaisille kunnallisvaaliehdokkaaksi. Totesin siinä, että tuo oli kehotus minulle itselleni. Niin otin puolueeseen yhteyttä, sanoo Turja.

– Minun elämäni ei ole ollut helppo. Kaikenlaista on sattunut ja sattuu varmasti jatkossakin.

Myös Marita Markkulan (ps) valtuustotyö innosti Turjaa. Hän kokee itsensä Markkulan linjan jatkajaksi valtuustossa.

Sitoutumattomuus viehättää edelleen

Tutustuessaan Perussuomalaisten ohjelmaan, Sauli Turjaa viehätti, että puoluetta ei ohjailla mistään käsin. Samanlainen on hänen mielestään myös Sininen tulevaisuus.

– Ei ole kiinnikkeitä ammattiyhdistysliikkeeseen tai muihin vastaaviin järjestöihin, ei pankkimaailmaankaan. Olemme täysin riippumattomia ja omaehtoisia, vain kansan parasta ajattelevia ja sen puolesta toimivia. Ja minä pidän tästä, koska näin emme ole minkään porukan ohjauksessa.

Perussuomalaisuus vei Eija ja Sauli Turjan myös puolueen viime kesän puoluekokoukseen, jonka päätökset ovat jo olennainen osa poliittista Suomen historiaa.

– Siellä oli erittäin paljon hyviä ainesosia, mutta kun mentiin äänestyksiin, tilanne muuttui totaalisesti. Me olimme Sampo Terhon kannalla.

Mikä Jussi Halla-ahossa tökkii?

– Hän edustaa ääriajattelua. Esimerkiksi se on veteen piirretty viiva, kuinka paljon suomalainen yhteiskunta kykenee ottamaan vastaan pakolaisia tai maahanmuuttajia. Kyllähän Perussuomalaiset ja Sinisetkin hyväksyvät todelliset pakolaiset tänne ilman muuta ja maahan muuttokin on tietyissä rajoissa tervetullutta, mutta Halla-aho ajattelee kannattajineen vieläkin tiukemmin. Laura Huhtasaari sanoo tämän julki siihen tapaan, että ”Suomi takaisin”. Tämä vihjaileminen on vastenmielistä.

Sauli Turja huomasi myös, että puolueen työ eduskunnassa ja kunnissa vesitettiin ääriajattelijoiden toimesta.

– Mikään puolue ei voi olla yhden asian liike. Saimme eduskunnassa paljon hyviä asioita aikaiseksi ja eteenpäin, mutta tärkeimpänä asiana piti pitää maahanmuuttopolitiikkaa. Eihän se näin voi olla.

Maahanmuutossa on oltava säännöt

Sauli Turja peräänkuuluttaa sääntöjä maahan muuttoon. Hän itse näki hallitsematonta maahan muuttoa ollessaan sukuloimassa Tornioissa.

– Parhaassa iässä olevia nuoria miehiä linja-autolasteittain. Ei heidän paikkansa ole täällä, vaan hoitamassa oman yhteiskuntansa asioita. Pidin sitä vastuun pakoiluna.

Entäpä jos tilanne lähtömaissa on ollut sellainen, että siellä ei ole voinut muuta tehdä kuin lähteä?

– Totta kai tilanne siellä on vaikea, mutta eihän se saa johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen. Tämä on monella tasolla Euroopassa huonosti hoidettu tilanne.

Puolueen johtajistoon valittiin Jyväskylän kokouksessa myös Teuvo Hakkarainen, jonka temmellys eduskunnan pikkujouluissa on noussut otsikoihin.

– Minusta hänen täytyisi tehdä omakohtaisesti asiaan kuuluva ratkaisu. Käytös on kaikin puolin ala-arvoista. Puhemies Maria Lohela – fiksu nainen muuten – on häntä nuhdellut, mutta se ei riitä. Lohela pohtii myös eduskunnassa pidettävistä pikkujouluista luopumista, mikä varmaankin olisi eduskunnan arvollekin sopiva ratkaisu, sanoo Turja.

Siniset eivät ole populisteja

Perussuomalaisten puoluekokouksesta Sauli Turja muistaa myös Timo Soinin kohtelun.

– Ilman Timo Soinia ei olisi Perussuomalaisia. Hän sai yhden pienen kukkapuskan ja iltajuhlassa hänet oli jo melkein sivuutettu.

Sauli Turja muistuttaa Timo Soinin vähän aikaa sitten sanoneen, että jos puheenjohtajistoon olisi valittu edes yksi Sampo Terhon leiristä, puolueen hajoamista ei olisi tullut.

Populismihan elää herravihasta?

– Kyllä, siitäkin. Sinisten kokouksessa Tampereella annettiin ymmärtää, että perussuomalaiset jäivät potemaan lastentautejaan. Tässä on ero meihin sinisiin nähden.

Sininen tulevaisuus haluaa Sauli Turjan mielestä olla koko kansan puolue. Se määrittelee säännöissään vaalivansa ja kehittävänsä Suomen maaseudun puolueen aatteellista perintöä.

– Tämä on tärkeä asia. Perussuomalaisten juuret on katkaistu. Me olemme Maaseudun puolueen perillinen.

Jäipähän henki

Sinisillä ei ole rahaakaan, koska puoluetuki ei siirtynyt perussuomalaisista eronneiden kansanedustajien mukana. Vastaisuuden varalle perustettu säätiökin jäi Perussuomalaisille.

– Olemme talkoolaisten voimin liikkeellä. Rahat menivät, mutta jäipähän henki. Ja tämä on asia ja huokui puoluekokouksessamme. Tässä porukassa on erinomaisen hyvä henki.

Työtä on edessä paljon, sen Sauli Turja myöntää. Puoluekokoukseen osallistui noin 200 kokousedustajaa. Jäseniä Turja arvelee puolueessa olevan nyt nelisensataa. Hän itse on juuri perustetun Pirkanmaan piirin hallituksessa.

– Täkäläiset tietysti pitävät minua petturina. Katson kuitenkin, että minä en ole syyllinen syntyneeseen tilanteeseen.

Jos Akaan kaupunginhallitus istuu kaksivuotisen kautensa loppuun, Sauli Turja sanoo jatkavansa Sinisten edustajana hallituksessa ja sitten paikalle astuu Perussuomalaisten Heli Einola-Virtanen tai joku muu. Muuten hän sanoo pitävänsä sopimuksista kiinni. Yhden miehen ryhmällä ei ole ryhmäkuriakaan, joten hän äänestääkin omantuntonsa mukaan.

Akaan kunnallispolitiikka on sekaisin

Rovasti Sauli Turja on istunut valtuustossa ja kaupunginhallituksessa ennenkin. Nyt hän on ihmeissään. Kun ennen oli jäyhää ja suoraviivaista, tänään kaikki on toisin.

– Kyllä tämä on pahasti sekaisin. Yli kuuden tunnin kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole mistään kotoisin. Tämä johtuu paljon siitäkin, että viime vaaleissa valtuustoon ja sitä kautta tehtäviin valittiin paljon uusia, jotka kuvittelevat olevansa valmiita tehtäviin ja pätevämpiä esittelemään – ja valmistelemaan – asioita kuin kaupunginjohtaja tai jokin muu viranhaltija, sanoo Turja.

Kaupunginhallituksessa ja valtuustossa puhutaan Turjan mielestä liian pitkään ja turhaankin.

– Jos pitkien puheenvuorojen jälkeen päätökseksi tulee kuitenkin alkuperäinen viranhaltijan esitys, se turhauttaa. Ja pitääkö aina päästä sanomaan kaikki, mitä ajattelee.

Puuttuuko johtajuutta?

– En sanoisi näinkään. Joskus kuulee mainittavan, että kun Aki Viitasaari oli kaupunginjohtaja, hallituksen kokoukset olivat paremmin valmisteltuja. Poliittinen johtajuus on jo toinen juttu, mutta ehkä senkin puutteen voi pistää kokemattomuuden piikkiin.

Lusikka kauniiseen käteen

Sauli Turja olisi kaiken uhallakin nostanut veroprosenttia prosentin verran. Se olisi tuonut liikkumavaraa nykyistä enemmän.

– Lusikka on otettava kauniisti käteen. Minä siirtäisin hyvinvointikeskushanketta ainakin vuodella eteenpäin. Nämä koulu- ja päiväkotiasiat pitää saada ensiksi kuntoon. Nyt näyttää siltä, että eteen tulee koko ajan uutta asiaa. Eihän näin voi jatkua.

Akaan tulevaisuus on Sauli Turjan mielestä kiinni siitä, miten hyvän yhteistyökyvyn ja -tahdon luottamushenkilöt löytävät. Hankalien asioiden vuoksi nyt ei näytä kovin hyvältä, mutta Turja uskoo, että taito kasvaa tietämyksen lisääntyessä.

– Kyllä meidän pitää oppia tulemaan toimeen keskenämme, sanoo valtuutettu Sauli Turja.