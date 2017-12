Akaassa järjestettiin keskiviikkona 20. joulukuuta historiallinen valtuuston kyselytunti, jonka aikana valtuutetut saivat esittää kaupunginhallitukselle kysymyksiä. Kysymykset oli lähetetty etukäteen, ja niihin vastasivat sekä hallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) että muut hallituksen jäsenet. Kaupunginhallituksen jäsenistä olivat paikalla muut paitsi Hannu Järvinen (sd).

Valtuutetuista sekä Sari Lapinleimua (kok) että Heli Einola–Virtasta (ps) kiinnosti se, miten varhaiskasvatuspalvelut järjestetään, kun hallitus päätti, että yksityisen päiväkoti Toivon ostopalvelua ei kilpailuteta, vaikka sivistyslautakunta näin esitti ja talouden tasapainottamisohjelmassakin on asiasta päätetty.

Lapinleimu kysyi, mitkä ovat konkreettiset vaihtoehdot lasten hoidolle ja sen kustannukset.

Heli Piirainen (vihr) vastasi Lapinleimulle, että asia oli jo kerran palautettu hallituksesta valmisteluun ja kerran jätetty pöydälle. Silti selvitysaineistosta ei Piiraisen mukaan selvinnyt, miten ostettavaksi esitetty palvelu voitaisiin tuottaa omana työnä esimerkiksi perhepäivähoitoa kehittämällä, asiakasohjausta tehostamalla ja kaupungin omia varhaiskasvatuspalveluja monipuolistamalla.

– Saadun kenttätiedon valossa oli syytä olettaa, että kilpailutukselle tuossa mittakaavassa ei ollut tarvetta, Piirainen sanoi.

Hänen mukaansa aiheen tiimoilta käyty keskustelu on ollut melko populistista.

– Jopa valtuutetut ovat esitelleet vaihtoehtoisia faktoja. Osa näistä vaihtoehtoisista on jäänyt asian tiimoilta käytyyn keskusteluun. Kustannusvertailut saadaan, jahka viranhaltija ne lautakunnalle esittelee, Piirainen vakuutti.

Jukka Saari (vas) luetteli hänkin kaupungin omia palveluvaihtoehtoja ja kertoi myös eri päiväkotien palveluiden hintoja.

– Näyttää, että meidän halvin oma päiväkoti on halvempi kuin ulkoistettu toiminta. Tilahan on olemassa. Kyllä kaupunki voi itsekin tilan vuokrata ja ilman muuta kahdeksassa kuukaudessa hankkia sinne työntekijät. Tämä on aika yksinkertaista, Saari vakuutti.

Heli Einola-Virtanen kysyi sekä syytä kilpailutuksen hylkäämiselle että sitä, miten päiväkoti Toivon toiminta aiotaan korvata 1.8.2018, jos sitä ei kilpailuteta.

– Jatkokysymys oli tässä valtuutettu Einola-Virtasella, että missä 2018. No Akaassa, vastasi Heli Piirainen.

Myös Jukka Saari kävi taas vastaamassa ja siteerasi Akaan edellisen valtuuston hyväksymää vuosien 2015–2019 talouden tasapainottamisohjelmaa.

– Tässä ei ole mitään sellaista mikä vaikuttaisi millään tavalla tähän kysyttyyn päätökseen. Jonkin verran jo kerroin, millä tavalla päivähoito voidaan järjestää hallinnon hirveän yksiviivaisesti esittämän ulkoistuksen mukaan. Kyllä siihen on vaihtoehdot löydettävissä aivan täysin, Saari vakuutti.

Hallitus toimii ja ei toimi

Akaan kaupunginhallituksen toimintakyvyn perään kyseli useampikin valtuutettu. Vihreiden Jaana Saramies halusi jokaiselta hallituksen jäseneltä lyhyen kyllä- tai ei-vastauksen seuraavaan kysymykseen: Toimiiko kaupunginhallitus teidän omasta mielestänne tällä kokoonpanolla niin tehokkaasti ja kaupunkimme sekä kuntalaisten parasta etua ajaen, kuin sen tulisi toimia?

Vastaukset olivat seuraavat.

Harri Rämö (sd): On ymmärrettävää, että jos 11 hengen joukkueesta noin puolet vaihtuu, niin kyllä ryhmädynamiikka joukkueessa ilman muuta rupeaa hakemaan uusia uomiaan. Nyt on haettu uusia paikkoja. Henkilökohtaisesti totean, että en vaihtaisi ketään pois.

Jukka Saari (vas): Kyllä.

Salla Bister (sd): Kyllä

Sauli Turja (sin): Kyllä.

Heli Piirainen (vihr): Kyllä

Jukka Salminen (kok): Ei

Tiina Räsänen (kesk): Vähitellen. Kerta kerralta paremmin.

Inka Loppi (sd): Kyllä ja ei. Koko ajan paremmin. Sinänsä kyllä, että tämä nykyisen hallituksen kokoonpanohan vastaa tosi hyvin eri poliittisten ryhmittymien kokoonpanoa sekä valtuustossa että lautakunnissa. Asioista ollaan eri mieltä, keskustellaan, tehdään kompromisseja. Koen, että vastaa poliittista kenttää.

Sami Rajala (kok): Ollaan koko ajan menossa parempaan suuntaan.

Janita Puomila (kok): Kyllä ja ei. Tällä hetkellä vielä enemmän kannalla ei. Toivoisin, että homma rupeaa toimimaan paremmin, mutta välillä meinaa usko loppua siihenkin.

Akaan Seutu julkaisee alkuvuoden aikana lisää valtuuston kyselytuntiin liittyviä artikkeleita.