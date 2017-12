Akaan kaupunginjohtajan viran haku päättyy tiistaina 2. tammikuuta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen (kok) kertoo noin kymmenen tehtävästä kiinnostuneen henkilön ottaneen häneen yhteyttä pääasiassa puhelimitse. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (sd) on keskustellut puhelimitse kahden henkilön kanssa.

– Henkilöt ovat kysyneet tietysti vähän kaikenlaista, Akaan kokonaistilannetta, keitä on johtoryhmässä ja mitä niin sanotusti haetaan. Olen todennut, että ydinviesti on muotoiltu hakuilmoitukseen, toteaa Leinonen häneen yhteyttä ottaneista.

Yksi briljantti hakija riittää

Hakuilmoituksen mukaan viiden vuoden määräaikaiseen kaupunginjohtajan virkaan haetaan innovatiivista, joustavaa ja ennakkoluulotonta kehittäjää. Valinnassa arvostetaan kunnallishallinnon ja/tai yrityselämän tuntemusta. Kaupunginjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Leinosen mukaan kyselijöiden joukossa on ollut vaatimukset täyttäviä henkilöitä, mutta hän ei lähde veikkaamaan hakemusten määrää.

– Toivottavasti saamme ensimmäisellä kierroksella riittävän päteviä hakijoita. Tarvitsemme yhden briljantin.

Leinosen mukaan yhteydenottajat ovat kyselleet jonkin verran myös kesken olevasta valitusprosessista. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaupunginjohtajan viran haku keskeytetään, mikäli hallinto-oikeus kumoaa valtuuston toukokuisen päätöksen irtisanoa Aki Viitasaari kaupunginjohtajan virasta.

Netti hakukanavana

Akaan kaupunginjohtajan hakuilmoitus on julkaistu Akaan kaupungin verkkosivuilla, ilmoitustaululla ja Facebook-sivuilla, TE-hallinnon sivuilla sekä Kuntalehdessä ja sen verkkosivuilla sekä Oikotie-, Monster- ja LinkedIn-palveluissa. Jaakko Leinosen mukaan sanomalehti-ilmoittelun valintatyöryhmä hylkäsi kalleuden takia.

– Some ja Kuntalehti ovat kustannustehokkaita ja tavoittavat varmasti. Lisäksi on käytetty Personnelin rekrytointikonsulttia, joka on soitellut ihmisille. Heillä on siihen omat kriteerinsä ja hakumenetelmänsä. Tässä on ajateltu veronmaksajien rahoja ja mietitty, mikä kannattaa ja mikä ei kannata, Leinonen perustelee.

Valintatyöryhmä tutustuu hakemuksiin 8. tammikuuta.

– Jos kaikki menee hyvin, silloin voimme päättää, ketkä kutsutaan haastatteluun. Sitten seuraa soveltuvuusarviointi, minkä jälkeen valintatyöryhmä ja kaupunginhallitus kokoontuvat. Realismia on, että helmikuun valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta tai sitten tarpeen mukaan valtuusto kutsutaan koolle, valtuuston puheenjohtaja arvioi valinta-aikataulua.

Jaakko Leinonen toimii kaupunginjohtajan valintatyöryhmän puheenjohtajana ja Harri Rämö varapuheenjohtajana.