”Tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan”. Pekka Simojoen joululaulun sanat vievät meidät ensimmäiseen jouluun köyhien, vaatimattomien ja aliarvostettujen paimenten kedolle Betlehemiin – leivän kotiin. Olihan tallissa syntynyt piltti ”elämän leipä” kuten myöhemmin Jeesus itseään kutsuu Uudessa testamentissa. Yövuorossa lampaita vartioiville paimenille tapahtui vartiossa ihmeellisiä asioita. Yöt ovat Lähi-idässä usein pimeitä ja viileitä. Ensimmäisenä jouluyönä tähdet varmasti tuikkivat riemuissaan Betlehemin taivaalla ennakoiden tulevasta ihmeestä. Yössä kuului ehkä paimenen huilun ääni, ja tuli kipinöi korkealle nuotiossa. Lampaat ääntelivät unissaan, ja joku paimenista ehkä hyräili tuttua hebrealaista laulua.

Paimenet olivat yön pimeydessä autuaan tietämättömiä Jumalan suunnitelmista yläilmoissa. Yhtäkkiä yövuorolaisten yläpuolella alkoi historian ensimmäinen taivaallinen flash mob. Jumalan sanansaattaja – enkeli ilmestyi heidän eteensä ja julisti sen ajan hanttihommien sankareille tallin ihmeestä – Jeesuksen syntymästä. ”Herran kirkkaus ympäröi ” (Luuk 2:9) ja häikäisi paimenet ja lampaat. Luukas kertookin, että pelko valtasi heidät.

”Älkää pelätkö”

Enkelin ensimmäinen viesti oli: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle” Meillekin ja koko kansalle kuulu sanoma siitä, ettei tarvitse pelätä missään tilanteessa. ”Jumalan rauha, joka on ymmärrystäkin ylempi, on varjeleva teidät Jeesuksessa Kristuksessa” (Paavali kirjoittaa) tulee todeksi elämässämme. Ilosanoma on siinä, että Daavidin kaupungissa on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. ”Merkkinä oli seimessä makaava, kapaloitu lapsi ja ”samassa enkelin ympärille ilmestyi suuri taivaallinen sotajoukko.” (Luuk 2:13).

Vapahtaja karkottaa katkeruuden, pelon ja arkuuden sydämistämme, kun Hän saa tilaa mielissämme. Enkelijoukko ylisti Jumalaa: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa”.

Sanoma häivytti pelon paimenten mielistä, ja silloin heille tuli kiire lähteä katsomaan vastasyntynyttä – Jumalan valittua Messiasta. Jumala ei anna kunniaansa kenellekään. Se on ja pysyy Hänellä. Rauha ja rakkaus on myös sidottu yhteen enkelin jumalallisessa ilmoituksessa. Taivaallinen rauha ja tyyneys täyttää ihmislapsen sydämen tämän ymmärtäessä Jumalan rakastavan häntä. Meidän kiireemme on joskus itse aiheutettua. Ihmisen loputon nälkä elämälle saa hänet hamuamaan kaikkea epäolennaista.

Paimenten mukana

Paimenten kiireeseen olen halunnut mennä mukaan näkemään ja kokemaan ensimmäisen joulun ihmeen autenttisena ja karuna, mutta taivaallisena ja voimaannuttavana. Täynnä ihmetystä, odotusta, rauhaa ja levollisuutta voimme kiiruhtaa itse kukin paimenten mukana seimen ääreen ja ymmärtää, että siinä on meidän Vapahtajamme, Kristus Herra, joka ottaa pois syntimme, tappiomme ja häpeämme ja antaa rauhan sydämeemme.

Paimenet saivat kokea yöllisellä vierailullaan maailman Vapahtajan luona niin suuria, että he palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Sitä kiitollisuuden ja ylistyksen jatkumoa juhlimme vielä tänäkin jouluna, armon vuonna 2017 ja syvä riemu täyttää sydämen.

Aila Laaksonen

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan diakoniatyöntekijä.