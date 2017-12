Ensimmäisen kauden valtuutetun Janika Rekolan (ps), 30, mielestä on turha valittaa, jos ei itse yritä vaikuttaa asioihin. Tämä periaate sai hänet lähtemään ehdolle kevään kuntavaaleihin.

Rekolalle vaikuttamisen paikkoja on kertynyt useita. Hän on jäsenenä Akaan ja Urjalan muodostaman yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnassa, Akaan perusturvavaliokunnassa, teknisessä lautakunnassa sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän hallituksessa. ”Naispaikalle” valitun Rekolan sijaan teknisen lautakunnan kokouksissa on tosin istunut varajäsen Marko Kivi, jolla Rekolan mukaan on enemmän alan asiantuntemusta.

Valtuutettu myöntää, että muutosten aikaansaaminen on osoittautunut hitaaksi.

– Moni muukin varmasti ajatteli, että nyt aletaan hommiin ja tehdään kaikkea, mutta silti tuntuu, ettei tapahdukaan mitään. Sitä toivoisi, että päätösten toteutus olisi nopeampaa, hän miettii.

Rekola aikoo jatkossakin pysyä perussuomalaisena eikä suunnittele siirtymistä Siniseen tulevaisuuteen.

– Ehdottomasti. Meillä on hyvä ja avoin porukka, jossa saa sanoa ajatuksensa ja jossa ei katsota kieroon.

Lähihoitajaksi ja eläintenhoitajaksi valmistunut Rekola on työskennellyt Akaan kaupungin kotihoidossa Kylmäkoskella ja päiväkodissa Lempäälässä, mutta viimeisen vuoden hän on ollut kotona. Rekola suunnittelee koirahoitolan perustamista kodin pihapiirissä olevaan remontoituun navettaan.

Kangasalta lähtöisin oleva ja Akaaseen vuonna 2011 muuttanut Rekola asuu Vastamäessä Viialassa. Perheeseen kuuluvat mies, 2-vuotias tytär sekä kultainennoutaja. Koti on valtuutetun lempipaikka.

– Tämä on hyvä paikka, päättyvän tien varrella ja omassa rauhassa, hän perustelee.

Vapaa-ajalla Rekola käy tyttärensä kanssa perhejumpassa Vesilahdessa ja luistelukoulussa Tampereella. Parasta Akaassa ovat hänen mielestään kodin lisäksi sopiva koko, lyhyet etäisyydet ja hyvät junayhteydet.