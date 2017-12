Pitopalveluyrittäjä Sari Lajusuo on laajentanut yrityksensä Allin Avun toimintaa uusilla tiloilla. Pitopalvelu on muuttanut kotikeittiöstä Pätsiniemestä Akaan kirkon kulmalle Sontulantien varrelle. Allin Pirtistä löytyy keittiön ohella myös kokous- ja juhlatila 45 henkilölle.

– Täällä voi pitää erilaisia tilaisuuksia ristiäisistä hautajaisiin, Sari Lajusuo kertoo.

Sari Lajusuon lempinimestä nimensä saanut Allin Apu on toiminut 13 vuotta. Yrittäjän mukaan pitopalvelun kysyntä on kasvanut huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Eniten yrittäjää työllistävät rippi- ja ylioppilasjuhlat sekä pikkujoulut.

– Kun kotikeittiö ei enää riittänyt, oli mietittävä, supistanko vai lähdenkö laajentamaan pitopalvelupuolta. Kun tuli mahdollisuus vuokrata nämä tilat, tartuin tilaisuuteen, hän perustelee.

Anniskeluoikeudet haussa

Sari Lajusuon mukaan uudet keittiötilat ja laitevarustus mahdollistavat ruokatilausten toteuttamisen noin 90–100 hengelle, mikä on kolme kertaa enemmän kuin kotikeittiössä. Lajusuo on hakenut myös anniskeluoikeuksia, jotka mahdollistaisivat alkoholijuomien tarjoilun Allin Pirtissä. Juhlatila on varustettu myös videotykillä ja valkokankaalla.

Sari Lajusuo tarjoaa edelleen myös hoitopalveluita ja Kotigastronomi-tuotteita. Alkuviikkoon keskittyvät hieronta- ja vyöhyketerapia-asiakkaat hän ottaa jatkossakin vastaan kotonaan. Yrittäjä pitää pitopalveluun panostamista järkevänä myös tulevaisuutta ajatellen.

– Välttämättä en jaksa hieroa 20 vuotta. Toki pitopalvelutyökin on rankkaa fyysistä työtä, mutta sitä pystyy keventämään jonkin verran.

Tähän asti hoitopalvelut ja pitopalvelu ovat työllistäneet yrittäjää suunnilleen yhtä paljon, mutta kysynnän lisääntyminen on kasvattamassa pitopalvelun osuutta.

Julkisivuun vaalea rappaus

Pirttinä tunnetussa, Nahkapirtti Oy:n omistamassa rakennuksessa on 50 vuoden aikana toiminut monenlaisia yrityksiä ja palveluja käräjäoikeudesta kiinteistönvälitykseen. Allin Pirtin 112 neliön tilat ovat viimeksi olleet Pirtinkulman päiväkodin käytössä.

Pitopalvelun tarpeisiin tiloihin on muun muassa rakennettu väliseiniä, wc-tilat ja siivouskomerot sekä uusittu ikkunat ja lattiamateriaali. Takapihan puolelle on tulossa vielä parveke, johon on käynti juhlatilasta.

Vuonna 1962 valmistunut talo on saamassa muutenkin uuden ilmeen keväällä toteuttavan vaalean rappauksen myötä.