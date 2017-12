Sananvapaus on Suomessa perustuslakiin kirjattu oikeus. Mistä on kysymys? Yksinkertaisesti siitä, että Suomen kansalaisella on oikeus ilmaista julkisesti mielipiteitään kenenkään sitä estämättä. Helppoa, eikö totta.

Helsingin Sanomat julkaisi viime lauantaina jutun, jonka lähteinä oli käytetty myös puolustusvoiminen salaisiksi ja erittäin salaisiksi julistamia asiakirjoja. Tämä johti poliisitutkintaan, jonka seurauksena tehtiin etsintä toisen jutun kirjottaneen toimittajan kotiin.

Mitä onkaan tapahtumassa? Hyvissä pohjoismaisissa dekkarisarjoissa on mainioita juonenkäänteitä. Meillä ei tarvitse kuin seurata tiedotusvälineitä, niin pääsee draamaan sisään. Valitettavasti nyt ei ole kysymys fiktiosta, vaan hyvin vakavasta asiasta. Puolustusvoimilta vuotaa salaista tietoa julkisuuteen. Puhutaan maanpetoksesta.

Kokonaan toinen asia on se, että lehti julkaisee salassa pidettävää tietoa. Median tehtävä ei ole Suomen turvallisuudesta huolehtiminen. Media palvelee ensisijaisesti lukijoitaan ja kuuntelijoitaan. Media on aina toimiessaan jännitteisessä tilassa. Se kerää kaikenlaista tietoa, analysoi ja varmentaa niitä sekä lopuksi laittaa tietonsa julkisuuteen vaikkapa journalistisena lehtijuttuna. Jos tietoja ei ole saatu rikollisin keinoin, medialla ei ole mitään hätää. Sananvapaus ja lähdesuoja ovat median turvana demokratiassa. Jännitys syntyy siitä, että kaikki julkaistu tieto ei miellytä.

Kun puhutaan aroista asioista, ovat tunteetkin kuumina. Kriittistä keskustelua ei pidä säikähtää, oli sitten keskustelijana vaikka tasavallan presidentti. Yksinkertaisinta on tässä tilanteessa väittää mediaa epäisänmaalliseksi. Nyt julkisuuteen on vuodettu aika vanhoja tietoja ja niiden analyyseja. Näistäkin tiedoista voimme päätellä, että asioita mietitään paljon syvällisemmin kuin julkisesta keskustelusta voi ymmärtää. Mistä asioista – meidän asioistamme – tällä hetkellä ei keskustella vaikka ehkä pitäisi?

Mistä isänmaa koostuu? Yhteistyötä ja hyvinvoinnista, jossa luotamme toisiimme. Mitä luottamus on? Sitäkin, että selän takana ei puuhata mitään. Luottamuksesta syntyy sekin päätös, että on olemassa salassa pidettäviä tietoja ja niitä ei kerta kaikkiaan vuodeta.

Sananvapaus koskee kaikenlaista tietoa, salaistakin. Tiedon analysointiin kuuluu aina sekin, että lähteiden motiiveja pohditaan. Miksi joku vuotaa? Helsingin Sanomat sanoo suoraan, että sen tästä asiasta tehtävien juttujen tarkoituksena on nostaa asioita keskusteluun tilanteessa, jossa Suomen tiedustelulainsäädäntö on menossa uusiksi.

Kun viranomainen saa enemmän valtaa tiedusteluun, on aina syytä hyvin miettiä tarkkaan tavallisen kansalaisenkin asemaa. Kansalaisen on voitava luottaa siihen, että hän on turvassa.

Taas päästiin jouluun. Päättymässä on aika mielenkiintoinen vuosi. Jos se, että vietämme Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, on hieno asia. Turvallisuuspolitiikasta on puhuttu paljon ja puhe näyttää presidentinvaalienkin takia tihentyvän. Valitettavasti terrori-iskukin tänä vuonna Suomessa nähtiin. Tavallinen kansalainen kokee myös eriarvoisuuden lisääntyvän. Yhä voimakkaammin on tänä vuonna puhuttu myös syrjäytymisestä.

On erittäin hyvä, että itsenäisyyden juhlavuoden päättyessä ja vieläpä joulun alla keskustellaan sananvapaudesta. Voimme tehdä sitä pelkäämättä ja rauhallisesti. Maassa on rauha.

Hyvää joulua.